Rusia a trimis a doua transa de vaccinuri Sputnik 5 in Republica Moldova. Politicienii pro-rusi sunt primii care vor sa se imunizeze

"Saptamana viitoarea sunt gata sa ma vaccinez cu Sputnik V . Jurnalistii sa nu astepte invitatie. Ma voi vaccina in privat", a declarat presedinta Parlamentului, Zinaida Grecenii.Sambata, 24 aprilie, a ajuns in Moldova primul lot de v accinuri oferite gratuit de Federatia Rusa . Desi initial se vorbea de 142 de mii de doze, intr-un final, la Chisinau au ajuns doar jumatate.Pana in prezent, vaccinul rusesc Sputnik 5 a mai fost autorizat in 37 de tari, pe langa Republica Moldova. Dintre acestea, doar Ungaria este stat membru al Uniunii Europene, relateaza Agora.md