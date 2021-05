Rusia va monitoriza alegerile din Republica Moldova. Statele Unite si UE, principalii "suspecti" de implicare in scrutin VIDEO

"Este regretabil amestecul in crestere din partea SUA si a tarilor UE in procesele politice interne ale Republici Moldova, ceea ce noi condamnam cu fermitate. Ambasadori ai acestor state la Chisinau incearca sa exercite o influenta asupra conducerii Republicii Moldova, asupra principalelor organe ale puterii de stat, dar si asupra Comisiei Electorale Centrale din Republica Moldova", a declarat Maria Zaharova.In aceeasi ordine de idei , Zaharova a mai mentionat ca Federatia Rusa intentioneaza sa monitorizeze alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova. "Intentionam sa monitorizam votul din Republica Moldova, inclusiv in cadrul misiunilor unor organizatii internationale din cadrul CSI si OSCE", a continuat aceasta, noteaza Tv8 Potrivit informatiilor MAEIE, procesul de pregatire al scrutinului deruleaza potrivit normelor legale, inclusiv in ceea ce priveste modul de informare, inregistrare si participare a observatorilor internationali."Ministerul reitereaza si pe aceasta cale invitatia catre partenerii straini de a participa in cadru bilateral si multilateral la misiunile de monitorizare a alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie curent." - a declarat seful Biroului de presa al diplomatiei moldovene.Conform decretului semnat de sefa statului, Maia Sandu, alegerile parlamentare anticipate ar putea avea loc pe data de 11 iulie anul curent. Maia Sandu a dizolvat Legislativul pe data de 28 aprilie, imediat dupa ce Curtea Constitutionala a declarat ilegala instituirea starii de urgenta in Republica Moldova.