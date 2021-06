Sondaj de ultima ora in Republica Moldova: AUR, procent la limita intrarii in parlamentul de la Chisinau

PAS: 39,1%; Blocul Socialistilor si Comunistilor din Moldova: 33,4%; PP Sor: 10,1%; Blocul Renato Usatii: 4,9%; AUR Moldova: 4,8%; Platforma PDA: 3,5%.

Potrivit sondajului realizat de Date Inteligente (iData), daca duminica viitoare vor avea loc alegeri parlamentare anticipate, trei partide ar accede in Legislativul de la Chisinau. Partidul Actiune si Solidaritate (PAS) ar obtine cele mai multe voturi (39,1%), Blocul socialistilor si comunistilor ar acumula 33,4%, iar Partidul Politic "Sor" ar aduna 10,1%. Datele contin optiunea respondentilor decisi.Pragul electoral este de 5% pentru partidele politice si 7% pentru blocurile electorale, prin urmare AUR Moldova are emotii in privinta accederii in parlament Tot in contextul situatiei politice, respondentii au fost intrebati in cine au cea mai mare incredere. In topul preferintelor s-ar regasi presedinta R. Moldova, Maia Sandu cu 39,6 procente, fiind urmata de liderul socialistilor Igor Dodon cu 28,2 la suta, iar pe locul trei este primarul din Orhei, afaceristul Ilan Sor cu 4,2 la suta, acesta fiind condamnat la 7 ani si jumatate de inchisoare in dosarul fraudei bancare si care in vara anului 2019 a parasit ilegal tara, informeaza Ziarul de Garda Sondajul a fost realizat in perioada 19 - 28 mai curent, pe un esantion de 1 227 de respondenti din 84 de localitati, avand o eroare maxima de esantionare de +/-2,7%.Sondajele realizate de societatea iData sunt controversate in Republica Moldova. Unii analistii acuza ca ar avea permanent erori semnificative in favoarea PSRM si a fostul presedinte pro-rus Igor Dodon.