Procent ridicol inregistrat de AUR in Republica Moldova. Cat ar obtine partidul lui George Simion la alegerile de peste Prut

Un nou sondaj de opinie ii plaseaza pe Maia Sandu, Igor Dodon si Vladimir Voronin in topul celor de mai incredere politicieni. In clasament, acestia sunt urmati de Zinaida Greceanii, Ilan Sor si Ion Ceban. Liderul AUR George Simion nici macar nu apare cu vreun procent.Intrebati si despre partidul pentru care ar vota la alegeri, majoritatea respondentilor au spus ca si-ar da votul fie pentru Partidul Actiune si Solidaritate, fie pentru Blocul Electoral al Comunistilor si Socialistilor, relateaza Agora.md AUR este cotat cu un procent de 0,6 la suta, mai mic ca marja de eroare a esantionului.Care este personalitatea din Republica Moldova in care dvs aveti incredere mai mare decat in celelalte?Maia Sandu - 27,5%Igor Dodon - 25,6%Vladimir Voronin - 6,3%Zinaida Greceanii - 4,9%Ilan Sor - 4,6%Ion Ceban - 4,3%Renato Usatii - 4,1% Andrei Nastase - 1,8%Alta candidatura - 2,5%Nu am incredere in nimeni - 10,3%Nu stiu/nu raspund - 8,1%Intre timp, 66 la suta din respondenti spun ca s-ar prezenta la alegerile parlamentare fara niciun dubiu, 24% inca se mai gandesc, iar restul de 9% nu are de gand sa voteze. Cat despre preferintele electorale, daca duminica viitoare s-ar organiza alegerile parlamentare, pentru care partid ati vota? PAS - 27,8%BECS - 26,9%PP Sor - 5,7%BE Renato Usatii - 3,3%Platforma DA - 2,5%Partidul Democrat - 1,9%PUN - 0,9%Partidul Schimbarii - 0,8%Partidul Congreul Civic - 0,7%Partidul Dezvoltarii si Consolidarii Moldovei - 0.7%Partidul AUR - 0,6%Partidul PRO Moldova - 0,5%Alt partid/candidat independent - 2,8%Nu stiu - 15,7%Nu as vota - 9,2%Amintim ca organizatia din Moldova a Aliantei pentru Unirea Romanilor este condusa de catre Vlad Biletchi, un tanar de numai 26 de ani, care este liderul unei organizatii unioniste, "Unirea-ODIP", de sase ani. Este pentru prima data cand un partid din Romania va avea candidati intr-un scrutin din Republica Moldova.Presedintele AUR, George Simion , are interdictie de a intra pe teritoriul Moldovei, pana in 2023.