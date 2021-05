Conditia pusa de basarabeni pentru a accepta unirea cu Romania. 49% cred ca vor avea avantaje

Salarii si pensii mai mari Dreptul de a munci in tarile UE Servicii medicale de calitate Acces la un sistem educational mai bun Justitie impartiala si corecta Posibilitati de dezvoltare economica Acces la finantari europene Pastrarea identitatii noastre Siguranta nationala.

Astfel, 50% din cetatenii Republicii Moldova ar vota pentru unirea cu Romania, daca ar avea siguranta ca salariile si pensiile vor la acelasi nivel precum cele de peste Prut. In acelasi timp, 43% din respondenti nu ar vota pentru unirea celor doua tari.Angajatii IMAS au realizat in perioda 12-27 aprilie 2021 un sondaj de opinie care vizeaza perceptiile oamenilor din Republica Moldova privind viitorul. Cercetarea de piata a fost efectuata pe un esantion de 1.103 de cetateni, iar eroarea maxima de esantionare este de +/-3.0%.Conform sondajului, 49% dintre respondenti considera ca vor avea avantaje daca Republica Moldova se va uni cu Romania. Dintre acestia, 17% cred ca vor avea foarte multe avantaje, iar 32% unele avantaje.Printre principalele avantaje ale unirii R.Moldova cu Romania, respondentii sondajului le-au mentionat pe urmatoarele:Cu toate acestea, numarul celor care cred ca Republica Moldova trebuie sa adere la Uniunea Europeana prin unirea cu Romania, in varianta in care UE nu va accepta noi membri, ramane la 33%, relateaza Deschide.md Totodata, potrivit sondajului, 42% din respondenti sunt optimisi si considera ca Moldova se va uni cu Romania. Dintre acestia 12% considera ca cele doua maluri de Prut se vor uni in 2-3 ani; 10% - in 4-5 ani; 9% - in 6-10 ani; 6% - in 10-20 ani; 5% - peste mai mult de 20%.

[Imas] Perceptii Privind Vi... by Lucia