Tentativa de sinucidere bizara: s-a aruncat de la inaltimea de 13 metri dintr-un carusel VIDEO

Conform informatiilor de la Politie, cauzele incidentului nu se cunosc deocamdata , insa angajatii de la Parcul de distractii ne-au spus ca fata ar fi sarit intentionat, intrucat, masurile de siguranta sunt verificate frecvent si nu ar prezenta vreun pericol pentru cei care doresc sa urce in carusel.Inginerul tehnic al caruselului ne-a spus ca totul s-ar fi intamplat chiar sub privirile sale. Este primul caz de acest gen, care se intampla la acest carusel, ne-a mai zis barbatul.Angajatii de aici ne-au mai declarat ca, din punct de vedere tehnic, caruselul nu ar prezenta vreun pericol, intrucat acesta este supus reviziei tehnice anual. Astfel, fata nu ar fi avut cum sa cada, chiar daca acesta este vechi, mai exact - din anul 1992.Potrivit Politiei capitalei, tanara in varsta de 20 de ani a cazut de pe carusel in timp ce acesta se afla in miscare. Alte detalii cu privire la o eventuala tentativa de sinucidere nu au fost confirmate, relateaza TV8.