Topirea ghetarilor din Alpi dezvaluie relicve din Primul Razboi Mondial. Informatii fabuloase din trecut, accesibile datorita incalzirii globale

Soldatii au sapat cazarme de lemn intr-o pestera din varful muntelui Scorluzzo, un varf de 3.095 metri cu vedere la pasul Stelvio. Aici, timp de trei ani si jumatate, spatiul ingust si umed a gazduit aproximativ 20 de oameni din armata austro-ungara in timp ce se luptau impotriva trupelor italiene, relateaza The Guardian. Razboiul Alb a avut loc in principal in Alpii din regiunea Lombardia din Italia si Dolomitii din Trentino Alto-Adige, conflictul ramanand inghetat in timp la propriu pana in 1990, cand incalzirea globala a inceput sa dezvaluie relicve perfect conservate: arme, sanii, scrisori, jurnale si, pe masura ce se grabea retragerea ghetarilor, trupurile soldatilor.Desi se stia de prezenta cazarmelor pe varful Scorluzzo, abia in 2015, cand gheata care le sigilase de aproape 100 de ani s-a topit complet, cercetatorii au putut intra. Adapostul fusese inchis in graba la sfarsitul razboiului in noiembrie 1918, soldatii abandonandu-si majoritatea bunurilor. In interior se regaseau lucruri din traiul vietii lor de zi cu zi: paturi din paie, haine, felinare, ziare, carti postale, monede, conserve si oase de animale.Multe dintre aceste artefacte vor ajuge in 2022 sa fie expuse la un muzeu ce urmeaza sa fie deschis in orasul Bormio."Baraca este o capsula a timpului care ne ajuta sa intelegem conditiile extreme pe care le-au trait soldatii. Cunostintele pe care le putem strange astazi din relicve reprezinta o consecinta pozitiva a schimbarilor climatice", a declarat Stefano Morosini, istoric si coordonator al proiectelor de patrimoniu din parcul national Stelvio.Potrivit The Guardian, mai multi soldati au fost ucisi de catre avalanse ori ca au cazut de pe munte sau au facut hipotermiem decat au murit in lupta. Zeci de corpuri, unele inca in uniforme, apar din cand in cand de sub zapada. In 2020, un turist a dat peste ramasitele unui soldat infasurat in steagul italian pe ghetarul Adamello, parte a unui lant muntos care se intinde pe Lombardia si Trentino.Inainte de relicvele Razboiului Alb, cea mai mare descoperire au fost corpul mumificat al unui vanator din urma cu 5.300 de ani, gasit in Alpii Otztal. Corpul lui Otzi "omul zapezilor" este expus la un muzeu din Bolzano.