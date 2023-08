Angajatii Comisiei Europene vor salarii mai mari

Sindicatul angajatilor din institutiile europene vrea marirea salariilor pentru membrii sai, motivandu-si propunerea prin cresterea inflatiei la Bruxelles.

Sindicatul si-a justificat propunerea prin datele furnizate de Eurostat, potrivit carora costul de trai a crescut cu 3,6%, in timp ce puterea de cumparare in opt state membre a scazut cu 1,8%, informeaza New Europe.

In plus, contributia la fondurile de pensii urmeaza sa scada cu 0,6% datorita ajustarilor salariale nesemnificative de anul trecut.

Comisia Europeana a propus o ajustare salariala de 1,7%, mult sub procentul de crestere a costurilor de trai, insa Consiliul Europei a decis in unanimitate aplicarea unei clauze de exceptie care prevede o crestere salariala de 0%.

Aceasta clauza a generat un nou conflict intre Comisia Europeana si angajatii sai.

Sindicatele spera ca de aceasta data problema sa fie rezolvata in aceeasi maniera ca in 2009, cand cererile de ajustari salariale au ajuns in fata Curtii Europene de Justitie.