Angela Merkel si Ursula von der Leyen se opun reinchiderii frontierelor in Uniunea Europeana

"Cred ca am invatat cu totii lectiile. Nu ne-a trebuit mult ca sa pricepem ca asta afecteaza piata unica, fluxul de produse", a spus von der Leyen, referindu-se la reactia automata de inchidere a frontierelor in martie, la inceputul epidemiei.Sefa executivului european a apreciat in schimb ca cetatenii Uniunii ar trebui sa isi limiteze deocamdata la strictul necesar deplasarile in zona cu frontiere deschise.In Europa au fost confirmate saptamana trecuta 1,3 cazuri noi de coronavirus, conform datelor Organizatiei Mondiale a Sanatatii, iar spitalele sunt tot mai aglomerate.Primele carantine au provocat confuzii; guvernele si cetatenii din UE au fost luati prin surprindere si s-au produs intarzieri la transport chiar si pentru produse de prima necesitate, iar uneori s-au creat ambuteiaje rutiere de mari proportii. De data aceasta, liderii doresc sa se informeze reciproc mai bine despre intentiile fiecaruia, prin videoconferinte periodice.In ultimele zile, Germania si Franta au anuntat noi interdictii de circulatie, iar Belgia, Italia si Spania - printre alte tari - au impus diferite restrictii.Merkel le-a spus insa partenerilor europeni ca frontierele trebuie sa ramana deschise pentru a asigura circulatia marfurilor, a declarat un purtator de cuvant al liderei de la Berlin. 'Pentru Germania, ca tara aflata in mijlocul Europei, este deosebit de important sa existe o circulatie economica functionala', a declarat Steffen Seibert.Videoconferinta de joi a oferit Bruxellesului si ocazia de a indemna statele membre ale UE sa isi intensifice eforturile de depistare si urmarire a cazurilor de coronavirus, dupa ce avertizase recent cele 27 de tari ca trebuie sa colaboreze indeaproape. Comisia Europeana cere o comunicare mai eficienta a datelor despre COVID-19, asigurarea compatibilitatii la nivel european a diferitelor aplicatii de urmarire si adoptarea testarii antigenice rapide.Testele pe baza de antigeni sunt mai rapide, dar mai putin fiabile decat cele moleculare utilizate cel mai adesea pana in prezent.Statele europene trebuie sa inceapa de asemenea pregatirile pentru aparitia vaccinurilor, a declarat presedintele Consiliului European, Charles Michel, intr-o conferinta de presa comuna cu von der Leyen. In cazul unora din vaccinurile anuntate sunt necesare mai multe doze pentru fiecare pacient, iar temperaturile de depozitare sunt diferite, deci va fi foarte importanta organizarea infrastructurii necesare, a aratat el.Michel a adaugat ca identificarea grupurilor prioritare - varstnicii, bolnavii cronici sau personalul medical - este critica; la fel si combaterea posibilelor dezinformari privind siguranta vaccinurilor.