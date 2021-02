Autoritatea de supraveghere in domeniul confidentialitatii din UE cere masuri mai stricte pentru a tine sub control Apple, Amazon, Google si Facebook

Amenzile, procent din cifra de afaceri

Comisarul pentru Concurenta Margrethe Vestager si comisarul pentru Industrie Thierry Breton au prezentat, anul trecut, doua seturi de propuneri, Legea pentru Piete Digitale (DMA) si Legea pentru Servicii Digitale (DSA).DMA prevede obligatii si interdictii, precum punerea unor date la dispozitia companiilor concurente si a autoritatilor de reglementare si interzicerea favorizarii propriilor servicii pe platformele companiilor. DSA cere platformelor online mari si altor companii de internet sa ia masuri mai ferme pentru combaterea continutului ilegal, sa fie m

ai transparente in legatura cu politicile de publicitate pe platformele lor. Amenzile pot fi de pana la 10% din cifra globala de afaceri in cazul DMA si de 6% in cazul DSA."EDPS saluta propunerea DMA, dorind sa promoveze piete deschise si corecte, precum si procesarea corecta a datelor personale", a anuntat intr-o opinie autoritatea de reglementare din UE, care se asigura ca institutiile uE respecta regulile comunitare privind confidentialitatea.Aceste comentarii ar putea sa ii incurajeze pe sustinatorii confidentialitatii si pe parlamentarii europeni sa adopte o pozitie mai dura.Propunerile Comisiei Europene trebuie sa fie discutate de tarile UE si de parlamentarii europeni, inainte de a deveni lege, un proces care de obicei dureaza 16-24 de luni.