Seful diplomatiei europene acuza Rusia si China: "Practica o diplomatie a vaccinurilor pentru a-si realiza interesele"

"Toti suntem constienti de consecintele viitoare, dar si de solutia pentru criza cauzata de pandemie, iar aceasta este vaccinarea", a spus Borrell la forumul dedicat impactului pandemiei asupra relatiilor geostrategice si economiei mondiale, printre participanti fiind si ministri de externe din 10 state balcanice si central-europene, respectiv Albania, Croatia, Republica Ceha, Slovacia, Slovenia, Grecia , Letonia, Macedonia de Nord, Malta si Muntenegru. Pandemia va lasa in urma o lume diferita, mai digitala si cu noi inegalitati , considera responsabilul diplomatiei europene, context in care a pledat pentru donarea de vaccinuri anti-COVID-19 catre tarile sarace pentru a le impulsiona cresterea economica acum blocata de pandemie.El a acuzat Rusia si China ca practica o "diplomatie a vaccinurilor" pentru a-si realiza interesele in lume, iar UE trebuie "sa fie constienta de aceasta si sa actioneze conform situatiei". Borrell a apreciat ca in mod deosebit creste influenta Chinei in lume , in timp ce cooperarea cu Beijingul este "tot mai dificila", dar a sustinut totusi ca este nevoie de o buna intelegere cu China, data fiind importanta strategica a acesteia. "Pana la 25% din cresterea economica globala anul acesta vine din China", a remarcat el. De asemenea, a continuat oficialul UE , competitia dintre China si SUA va modela lumea in deceniile urmatoare si Uniunea Europeana va trebui sa-si traseze orientarile "privind propriile sale interese"."Impreuna cu Statele Unite avem in comun istoria, sistemul politic si economic. Vom fi mereu apropiati de Washington, dar trebuie sa privim lumea gandindu-ne la interesele noastre", a indicat Josep Borrell, adaugand ca blocul comunitar are un dialog "pozitiv si constructiv" pe tema Chinei cu administratia presedintelui american Joe Biden