CE: Criza accentueaza dezechilibrele economice ale Romaniei. Reformele in administratia publica si in Justitie stagneaza

"Reforma administratiei publice stagneaza. Nu exista in aplicare un cadru eficace pentru planificare strategica si bugetara, care sa impulsioneze o viziune strageica de dezvoltare a tarii pe termen lung", spune Raportul citat de Curs de guvernare.Strategiile sectoriale sunt fragmentare, "rolul de management strategic al Secretariatului General al Guvernului inca nu este consolidat" si "insuficienta capacitate de a livra servicii publice de calitate, inclusiv digitale, au un efect negativ asupra cetatenilor si afacerilor".In justitie, "Romania nu a facut schimbari legislative necesare, in ciuda manifestarii disponibilitatii de a anula majoritatea masurilor controversate" luate in 2017, 2018 si partial in 2019.Comisia Europeana (CE) remarca faptul ca aceasta criza a coronavirusului a agravat riscurile asupra sustenabilitatii pe termen lung a finantelor publice ale Romaniei, deja subrezite de masurile luate din 2016 incoace.Raportul CE sesizeaza riscul neindeplinirii proiectiilor bugetare facute de Guvern, si asa ajustate dramatic de criza COVID (deficit bugetar de 6,7% si cresterea datoriei publice de la 35,2% in 2019 la 40,9% din PIB in 2020).Document / Semestrul European: Criza accentueaza dezechilibrele economice anterioare ale Romaniei. Reformele in administratia publica si in Justitie stagneazade Adrian N Ionescu,20.5.2020Lipsa masurilor care sa contracareze schimbarile in justitie facute in anii 2017 - 2019, absenta reformei administratiei, deficientele in colectarea veniturilor bugetare si in digitalizarea relatiei stat-contribuabili sunt marile restante ale Romaniei remarcate in Raportul Comisiei Europene, aferent pachetului de recomandari de primavara al Semestrului European."Reforma administratiei publice stagneaza. Nu exista in aplicare un cadru eficace pentru planificare strategica si bugetara, care sa impulsioneze o viziune strageica de dezvoltare a tarii pe termen lung", spune Raportul citat.Strategiile sectoriale sunt fragmentare, "rolul de management strategic al Secretariatului General al Guvernului inca nu este consolidat" si "insuficienta capacitate de a livra servicii publice de calitate, inclusiv digitale, au un efect negativ asupra cetatenilor si afacerilor"In justitie, "Romania nu a facut schimbari legislative necesare, in ciuda manifestarii disponibilitatii de a anula majoritatea masurilor controversate" luate in 2017, 2018 si partial in 2019.Chestiunea bugetara - derapajele vechi se adauga dezechilibrelor crizeiComisia Europeana (CE) remarca faptul ca criza coronavirus a agravat riscurile asupra sustenabilitatii pe termen lung a finantelor publice ale Romaniei, deja subrezite de masurile luate din 2016 incoace.Raportul CE sesizeaza riscul neindeplinirii proiectiilor bugetare facute de Guvern, si asa ajustate dramatic de criza COVID (deficit bugetar de 6,7% si cresterea datoriei publice de la 35,2% in 2019 la 40,9% din PIB in 2020).Dincolo de marile incertitudini ce decurg din criza, "anumite venituri (bugetare) nu par sa fie estimate in linie cu proiectiile macroeconomice, in timp ce anumite chletuieli moderate par sa se bazeze pe o consolidare fiscala ne specificata in Programul de convergenta".