Certificatul digital al UE privind COVID: Portalul UE, lansat cu o luna inainte de termen

Certificatul UE a fost propus de Comisie pentru reluarea calatoriilor in conditii de siguranta in aceasta vara. Acesta va fi gratuit, securizat si accesibil tuturor cetatenilor. Disponibil in format digital sau pe hartie, acest certificat va reprezenta o dovada a faptului ca o persoana a fost vaccinata impotriva COVID-19, a obtinut un rezultat negativ la test sau s-a vindecat in urma unei infectii.In urma acordului politic cu privire la regulamentul care reglementeaza certificatul, incheiat intre Parlamentul European si Consiliu la 20 mai, marti a fost lansat pilonul tehnic al sistemului UE. Creat in doar doua luni, portalul UE asigura verificarea caracteristicilor de securitate continute in codurile QR ale tuturor certificatelor. Acest lucru le va permite cetatenilor si autoritatilor sa aiba certitudinea ca certificatele sunt autentice. In timpul acestui proces, nu se schimba si nu se pastreaza date cu caracter personal. Lansarea portalului marcheaza sfarsitul lucrarilor pregatitoare la nivelul UE.De la 10 mai, 22 de tari au testat deja portalul cu succes. Regulamentul se va aplica de la 1 iulie, insa toate statele membre care au trecut cu succes testele tehnice si care sunt pregatite sa elibereze si sa verifice certificatele pot incepe sa utilizeze deja sistemul in mod voluntar.Acordul politic de la 20 mai trebuie sa fie adoptat in mod oficial de catre Parlamentul European si Consiliu. Regulamentul se va aplica de la 1 iulie si, pentru statele membre care au nevoie de mai mult timp, prevede o perioada de introducere treptata de sase saptamani pentru eliberarea certificatelor. In paralel, Comisia va continua sa ofere sprijin tehnic si financiar statelor membre pentru a se conecta la portal.Portalul UE a fost creat de T-Systems si SAP si este gazduit de centrul de date al Comisiei din Luxemburg. Acesta permite verificarea semnaturilor digitale continute in codurile QR ale tuturor certificatelor fara prelucrarea datelor cu caracter personal. Cheile de semnatura necesare pentru aceasta verificare sunt stocate pe servere la nivel national; prin intermediul portalului, aceste chei pot fi accesate de aplicatiile sau sistemele nationale de verificare din intreaga UE.Comisia a dezvoltat, de asemenea, programe informatice si aplicatii de referinta pentru eliberarea, stocarea si verificarea certificatelor, astfel incat sa faciliteze implementarea la nivel national; acestea sunt publicate pe site-ul GitHub si sunt utilizate de 12 state membre.Cele mai recente informatii primite de la statele membre cu privire la masurile luate si la restrictiile de calatorie impuse in contextul pandemiei provocate de coronavirus sunt disponibile pe platforma Re-open EU.