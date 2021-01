Comisar european, despre violentele de la Capitoliul din Washington: Retelele sociale nu mai pot sa isi ascunda responsabilitatea fata de societate

"Asa cum 9/11 a marcat o schimbare de paradigma pentru securitatea globala, 20 de ani mai tarziu asistam la rol de inainte si dupa al platformelor digitale in democratia noastra", a scris Breton intr-un articol publicat in Politico. Twitter a suspendat definitiv, vineri, contul personal al presedintelui american Donald Trump si accesul la cei aproape 90 de milioane de adepti ai sai, invocand riscul incitarii in continuare la violenta, dupa ce Trump a indemnat mii de sustinatori ai sai sa mearga la Capitoliu."Daca exista cineva care inca se mai indoia ca platformele online au devenit actori sistemici in societatile si democratiile noastre, evenimentele de saptamana trecuta de pe Capitol Hill" au fost raspunsul lor, a scris Breton.Blocand contul lui Trump, companiile de socializare si-au recunoscut in cele din urma responsabilitatea, datoria si mijloacele de a preveni raspandirea continutului viral ilegal, a adaugat el."Nu mai pot sa-si ascunda responsabilitatea fata de societate, sustinand ca ofera doar servicii de gazduire", a spus membrul Executivului UE Intre timp, Ungaria a criticat Twitter pentru ca a intervenit in conturile oficiale, dupa ce a suspendat contul guvernului de la Budapesta, in septembrie."Astazi, cenzorii lor au marit miza, au eliminat aproape 200 de adepti ai mei, fara explicatii", a declarat purtatorul de cuvant al guvernului, Zoltan Kovacs, pe Twitter."Big Tech predica toleranta si pluralism. Ei vorbesc, dar nu fac ceea ce spun".In decembrie, Comisia Europeana a anuntat proiecte de reglementari pentru un control mai strict al gigantilor tehnologici precum Google , divizie a grupului Alphabet, Facebook Apple si Amazon. Noile reguli ar obliga companiile sa faca mai mult pentru a combate continutul ilegal, cum ar fi discursurile de ura si manipularea intentionata a platformelor.