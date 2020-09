Comisarul european pentru sanatate si siguranta alimentara, in autoizolare dupa ce un contact apropiat a fost testat pozitiv

"Ieri am fost informata ca un contact apropiat a fost testat pozitiv pentru #COVID-19. In conformitate cu protocoalele de sanatate publica, ma autoizolez si lucrez de acasa in asteptarea testelor. Nu am simptome si ma simt bine" - a spus comisarul cipriot intr-o postare pe contul sau personal de pe Twitter , duminica.