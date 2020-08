Comisia Europeana a incheiat discutii preliminare cu CureVac pentru achizitionarea a 225 de milioane de doze a unui potential vaccin impotriva COVID-19

Acesta este rezultatul demersurilor pozitive cu Sanofi-GSK, anuntate la 31 iulie, si cu Johnson & Johnson , anuntate la 13 august, precum si al semnarii unui angajament prealabil de achizitie cu AstraZeneca la 14 august.Contractul avut in vedere cu societatea CureVac ar prevedea posibilitatea ca toate statele membre ale UE sa achizitioneze vaccinul, precum si sa il doneze tarilor cu venituri mici si medii sau sa il redirectioneze catre tari europene. Se preconizeaza ca executivul european va dispune de un cadru contractual pentru achizitionarea initiala a 225 de milioane de doze in numele tuturor statelor membre ale UE, care vor fi furnizate dupa ce un vaccin s-a dovedit a fi sigur si eficace impotriva COVID-19. Comisia continua sa poarte discutii intense si cu alti producatori de vaccinuri."Comisia Europeana isi respecta promisiunea de a asigura accesul rapid al europenilor si al intregii lumi la un vaccin sigur, care sa ne protejeze impotriva coronavirusului. Fiecare runda de discutii pe care o incheiem cu sectorul farmaceutic ne aduce mai aproape de obiectivul nostru de a invinge acest virus. In curand vom avea un acord cu societatea europeana inovatoare CureVac, care a beneficiat anterior de finantare din partea UE pentru a produce un vaccin in Europa. Totodata, continuam sa purtam negocieri si cu alte societati, in incercarea de a gasi o tehnologie care sa ne protejeze pe toti", a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen Stella Kyriakides, comisarul pentru sanatate si siguranta alimentara, a declarat ca executivul european a incheiat discutiile cu societatea europeana CureVac ''pentru a spori sansele de a gasi un vaccin eficace impotriva coronavirusului''. Continuam sa lucram cot la cot cu statele membre si cu dezvoltatorii de vaccinuri pentru a indeplini obiectivele strategiei noastre europene in materie de vaccinuri - un vaccin pentru toti, a adaugat oficialitatea europeana.CureVac este o societate europeana care desfasoara o activitate de pionierat in vederea dezvoltarii unei clase complet noi de vaccinuri bazate pe ARN mesager (ARNm), transportat in celule de nanoparticule lipide. Platforma vaccinului a fost dezvoltata in ultimii zece ani. Principiul de baza consta in utilizarea acestei molecule ca suport de date cu ajutorul caruia organismul insusi poate produce propriile substante active pentru a combate diverse boli, potrivit comunicatului citat.Discutiile preliminare incheiate joi sunt menite sa duca la un angajament prealabil de achizitie care urmeaza sa fie finantat prin Instrumentul pentru sprijin de urgenta, care prevede fonduri dedicate crearii unui portofoliu de potentiale vaccinuri cu profiluri diferite si produse de societati diferite.La 6 iulie, Banca Europeana de Investitii si CureVac au semnat un acord de imprumut in valoare de 75 de milioane de euro pentru dezvoltarea si fabricarea pe scara larga de vaccinuri, printre care si vaccinul candidat al CureVac impotriva COVID-19.Discutiile preliminare incheiate joi cu societatea CureVac reprezinta un pas important in vederea incheierii unui angajament prealabil de achizitie si, prin urmare, a punerii in aplicare a Strategiei europene in materie de vaccinuri, adoptata de Comisie la 17 iunie 2020. Aceasta strategie urmareste sa asigure vaccinuri de inalta calitate, sigure, eficace si la preturi accesibile pentru toti cetatenii europeni intr-un interval de timp de 12 pana la 18 luni. In acest scop si impreuna cu statele membre, Comisia incheie angajamente prealabile de achizitie cu producatori de vaccinuri care rezerva sau acorda statelor membre dreptul de a cumpara un anumit numar de doze de vaccin la un anumit pret, atunci cand un vaccin devine disponibil.Comisia Europeana isi ia, de asemenea, angajamentul sa se asigure ca oricine va avea nevoie de vaccin il va primi, oriunde in lume si nu numai in Europa. Din acest motiv, din 4 mai 2020, Comisia a colectat aproape 16 miliarde de euro in cadrul raspunsului mondial la criza provocata de coronavirus, actiunea globala pentru accesul universal la teste, tratamente si vaccinuri impotriva COVID-19 si pentru efortul global de redresare.