Comisia Europeana anunta semnarea primului contract cu AstraZeneca, pentru achizitionarea a 300 de milioane de doze impotriva COVID-19, pentru toate statele membre UE

Este vorba de o cantitate de 300 de milioane de doze de vaccin, cu optiunea de a achizitiona suplimentar inca 100 de milioane de doze, care sa fie distribuite proportional cu populatia."Ieri, 27 august, primul contract pe care Comisia Europeana l-a negociat in numele statelor membre ale UE cu o companie farmaceutica a intrat in vigoare in urma semnarii sale oficiale de catre AstraZeneca si de catre Comisie. Contractul va permite achizitionarea unui vaccin impotriva Covid-19 pentru toate statele membre ale UE, precum si donarea catre tarile cu venituri mici si medii sau redirectionarea catre alte tari europene. Prin intermediul contractului, toate statele membre vor fi in masura sa achizitioneze 300 de milioane de doze de vaccin produs de AstraZeneca, cu optiunea de a achizitiona suplimentar inca 100 de milioane de doze, care sa fie distribuite proportional cu populatia", a informat CE.Comisia continua discutiile privind incheierea unor acorduri similare cu alti producatori de vaccinuri si a incheiat cu succes discutii preliminare cu Sanofi-GSK la 31 iulie, cu Johnson&Johnson la 13 august, cu CureVac la 18 august si cu Moderna la 24 august."Comisia lucreaza non-stop pentru a pune la dispozitia cetatenilor UE un vaccin sigur si eficace impotriva Covid-19 cat mai rapid posibil. Intrarea in vigoare a contractului cu AstraZeneca este un pas important in acest sens. Astept cu nerabdare sa imbogatesc portofoliul nostru de potentiale vaccinuri datorita contractelor cu alte companii farmaceutice si colaborarii cu parteneri internationali pentru un acces universal si echitabil la vaccinare", spune Ursula von der Leyen , presedinta Comisiei Europene.AstraZeneca si Universitatea din Oxford si-au unit fortele pentru a crea si a distribui potentialul vaccin recombinant al universitatii, bazat pe un adenovirus, vizand prevenirea infectiei COVID-19."Negocierile noastre au acum rezultate clare: un prim contract semnat prin care se concretizeaza angajamentul nostru de a asigura un portofoliu diversificat de vaccinuri pentru a proteja sanatatea cetatenilor nostri. Semnarea de astazi - care a fost posibila datorita activitatilor prealabile importante desfasurate de Franta Italia si Tarile de Jos - va asigura faptul ca vaccinul, daca se va dovedi eficient si sigur, va fi livrat tuturor statelor membre. Ne asteptam sa anuntam foarte rapid alte acorduri cu alti producatori de vaccinuri", a declarat Stella Kyriakides, comisarul pentru sanatate si siguranta alimentara.Vaccinul-candidat al AstraZeneca este testat deja in cadrul unor trialuri clinice de faza II/III de mare amploare, in urma unor rezultate promitatoare obtinute in studii de faza I/II privind siguranta si imunogenitatea.Contractul din 27 august se bazeaza pe Acordul de cumparare in avans, aprobat la 14 august, incheiat cu AstraZeneca, care va fi finantat prin Instrumentul pentru sprijin de urgenta. Tarile din "Alianta pentru vaccin incluziv" (Germania, Franta, Italia, Tarile de Jos), care au inceput negocierile cu AstraZeneca, au solicitat Comisiei sa le continue printr-un acord semnat in numele tuturor statelor membre.Decizia de a sustine vaccinul propus de AstraZeneca se bazeaza pe o abordare stiintifica solida si pe tehnologia utilizata (ChAdOx1, un vaccin recombinant bazat pe un adenovirus nereplicativ circulant la cimpanzei), pe viteza de livrare a unor mari cantitati, pe costuri, pe partajarea riscurilor, pe raspunderea implicata si pe o capacitate de productie care sa poata aproviziona intreaga UE, printre altele."Procesele de reglementare vor fi flexibile, dar vor ramane robuste. Impreuna cu statele membre si cu Agentia Europeana pentru Medicamente, Comisia va utiliza mecanismele de flexibilitate existente in cadrul de reglementare al UE pentru a accelera autorizarea si disponibilitatea vaccinurilor cu succes dovedit impotriva Covid-19, mentinand in acelasi timp standardele privind calitatea, siguranta si eficacitatea", arata CE.Cerintele de siguranta necesare si evaluarea specifica de catre Agentia Europeana pentru Medicamente, ca parte a procedurii de autorizare pentru piata UE, garanteaza faptul ca drepturile cetatenilor vor ramane pe deplin protejate."Pentru a compensa riscuri atat de mari asumate de producatori, acordurile de achizitionare in avans prevad ca statele membre sa despagubeasca producatorul pentru daunele suferite in anumite conditii. Raspunderea ramane in seama societatilor", mai arata CE.Contractul cu AstraZeneca este un pas important in punerea in aplicare a Strategiei europene in materie de vaccinuri, adoptata de Comisie la 17 iunie 2020. Aceasta strategie urmareste sa asigure accesul tuturor cetatenilor europeni la vaccinuri de inalta calitate, sigure, eficace si la preturi accesibile, in decurs de 12 - 18 luni.In acest scop si impreuna cu statele membre, Comisia incheie angajamente de achizitie in avans cu producatori de vaccinuri, rezervand sau acordand statelor membre dreptul de a cumpara un anumit numar de doze de vaccin la un anumit pret, la momentul cand un vaccin devine disponibil.Acordurile de achizitionare in avans sunt finantate prin Instrumentul pentru sprijin de urgenta, dotat cu fonduri dedicate crearii unui portofoliu de vaccinuri potentiale cu profiluri diferite si produse de societati diferite."Comisia Europeana s-a angajat, de asemenea, sa asigure faptul ca orice persoana care are nevoie de un vaccin il si obtine, oriunde in lume si nu doar acasa. Nimeni nu va fi in siguranta pana cand toata lumea nu va fi in siguranta", informeaza CE.Incepand cu 4 mai 2020, Comisia a atras aproape 16 miliarde euro in cadrul Raspunsului global la noul coronavirus, o actiune globala vizand asigurarea accesului universal la teste, tratamente si vaccinuri impotriva noului coronavirus si redresarea economica globala.