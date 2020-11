Comisia Europeana aproba schema Romaniei de 4,4 milioane euro pentru compensarea operatorilor aeroporturilor regionale

Pentru a limita raspandirea pandemiei, din 16 martie 2020 autoritatile de la Bucuresti au impus suspendarea graduala a majoritatii zborurilor comerciale catre si dinspre Romania. Din cauza interzicerii zborurilor si a restrictiilor de calatorie in alte state, companiile aeriene care opereaza pe aeroporturile regionale romanesti si-au redus gradual cursele aeriene programate, culminand cu pana la oprirea totala a operatiunilor lor, in 25 martie 2020.Pana in 17 iunie 2020 nu au avut loc zboruri comerciale internationale pe aceste aeroporturi, astfel incat traficul de pasageri a fost aproape de zero. Operatiunile de trafic aerian au inceput sa fie reluate din iulie 2020Conform schemei, de care vor beneficia operatorii aeroporturilor romanesti cu un trafic anual de pasageri intre 200.000 si trei milioane, autoritatile de la Bucuresti vor putea compensa acele aeroporturi pentru pierderile nete suferite in perioada 16 martie - 30 iunie 2020, din cauza masurilor restrictive asupra serviciilor de transport aerian intern si international implementate de Romania si de alte tari.Sprijinul public va lua forma granturilor directe, precizeaza Comisia Europeana.Comisia Europeana a evaluat masura conform cu Articolul 107 (2)(b) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFEU), care permite Executivului comunitar sa aprobe masurile de ajutor de stat acordate de statele membre pentru a compensa anumite companii pentru pagubele directe provocate de evenimentele exceptionale, cum ar fi pandemia de coronavirus.Comisia Europeana a constat ca masura va compensa paguba care este direct legata de pandemia de coronavirus si ca masura este proportionala, deoarece compensatia preconizata nu depaseste ceea ce este necesar pentru repararea prejudiciului.Pe aceasta baza, Comisia a aprobat masura in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.In temeiul Orientarilor Comisiei privind ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor, statele membre pot sa sprijine intreprinderile aflate in dificultate, cu conditia, in special, ca masurile de sprijin public sa fie limitate in timp si ca amploare si sa contribuie la realizarea unui obiectiv de interes comun. Ajutorul pentru salvare poate fi acordat pentru o perioada de maximum sase luni, timp in care compania sa gaseasca solutii de iesire din situatia de urgenta.