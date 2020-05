Comisia Europeana cere Romaniei sa implementeze decizia CJUE privind inchiderea gropilor de gunoi ilegale

Ziare.

com

Romania are la dispozitie patru luni pentru a remedia situatia, avertizeaza executivul comunitar.Potrivit directivei cadru privind deseurile (Directiva 2008/98/CE), statele membre trebuie sa recupereze si sa gestioneze deseurile intr-un mod care nu pune in pericol sanatatea umana si mediul inconjurator. Directiva interzice abandonarea, aruncarea sau eliminarea necontrolata a deseurilor.Romania era obligata sa inchida si sa reabiliteze gropile de gunoi (municipale si industriale) care nu respecta standardele pana la data de 16 iulie 2009. Din cauza progreselor lente, Comisia a decis sa aduca aceasta problema in fata Curtii de Justitie a UE in luna februarie 2017. Hotararea CJUE a vizat 68 de gropi de gunoi, dintre care doar 20 au fost inchise definitiv pana acum.Pana in luna ianuarie 2020, cea mai mare parte a lucrarilor necesare pentru inchiderea, sigilarea si regenerarea restului de 48 de gropi de gunoi nu au fost inca planificate, aprobate sau initiate. De aceea, Comisia a decis sa trimita Romaniei o scrisoare de notificare formala, dupa decizia CJUE.