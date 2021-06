Avalansa de critici ale Comisiei Europene fata de PNRR-ul depus de Romania: costuri umflate, informatii neclare, metodologii neglijente

Cele mai multe critici se refera la faptul ca nu sunt justificate costurile, ca unele sunt supraestimate, ca lipsesc metodologiile de calcul si ca au fost furnizate informatii neclare legate de proiecte.Potrivit sursei citate, in ceea ce priveste Sistemul de management al apei, una dintre critici vizeaza faptul ca valorile asumate pentru tinte sunt, in general, mai mici decat rezultatul calculelorLa alte investitii se precizeaza ca nu sunt furnizate punctele de referinta si metodologia de cost.In ceea ce priveste Transportul sustenabil, Comisia Europeana mentioneaza ca pe anumite proiecte de transport feroviar nu este clar daca standardele de costuri includ TVA sau nu si nu sunt clare explicatiile furnizate despre modernizarea a 30 de locomotive.In ceea ce priveste Fondul pentru Valul Renovarii nu este clar cum se obtine costul total de 1 miliard de euro, intrucat exista neconcordante intre informatiiIn legatura cu Fondul local pentru tranzitia verde si digitala, CE mentioneaza ca justificarea costurilor este insuficienta sau lipseste.Si la proiectul Romania Educata exista critici, una dintre acestea vizand faptul ca Guvernul trebuie sa explice fiecare investitie, nu grupate.Documentul a fost discutat joi la Bruxelles cu reprezentantii Comisiei Europene. Surse apropiate discutiilor au precizat ca aceasta este o evaluare de etapa, expertii europeni cerand detalii ca parte a procesului de evaluare si trimitere de clarificari.Astfel de sesiuni de evaluare se fac cu toate statele aplicante, Comisia cerand frecvent clarificari si procedand la negociere in privinta costurilor.Comisia Europeana urmeaza sa dea saptamana viitoare unda verde primelor planuri de relansare economica nationale fnantate de catre Uniunea Europeana UE ) impotriva consecintelor economice ale pandemiei covid-19, a anuntat marti presedinta CE Ursula von der Leyen , citata de AFP.