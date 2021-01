Comisia Europeana demareaza o ancheta asupra practicilor anticoncurentiale ale companiei americane Mondelez, care detine marcile Milka, Jacobs si Oreo

Ingrijorarile CE

Inspectiile inopinate

Mondelez este unul dintre cei mai mari producatori de ciocolata, biscuiti si cafea din Uniunea Europeana iar pietele pentru aceste produse au o valoare de zeci de miliarde de euro in fiecare an."Ciocolata, biscuitii si cafeaua sunt produse consumate zilnic de cetatenii europeni. Am decis sa demaram o ancheta pentru a vedea daca Mondelez, un important producator al acestor produse, a restrictionat libera concurenta pe pietele respective prin implementarea unor diferite practici care limiteaza libera circulatie, ceea ce ar putea conduce preturi mai mari pentru consumatori", a declarat comisarul european pentru Concurenta, Margrethe Vestager.Executivul comunitar este ingrijorat de posibilitatea ca Mondelez sa fi restrictionat asa-numitul "comert paralel" cu ciocolata, biscuiti si cafea intre statele membre prin acorduri si practici unilaterale. Traderii si retailerii incearca sa isi fabrice produsele pe pietele unde preturile sunt mai mici si sa le vanda pe pietele unde preturile sunt mai mari.In general, aceasta conduce la scaderi de preturi in tarile unde preturile sunt mai mari. Restrictionarea comertului paralel poate conduce la izolarea unei piete nationale astfel ca producatorul sau furnizorul poate percepe preturi mai mari in detrimentul consumatorilor. De asemenea, restrictionarea comertului paralel poate conduce la o mai mica diversitate de produse.Suspiciunile Comisiei au determinat Executivul comunitar sa deruleze mai multe inspectii inopinate la birourile Mondelez in luna noiembrie 2019.Grupul Mondelez a realizat in 2019 o cifra de afaceri de 25,9 miliarde de dolari si un profit net de 3,9 miliarde de dolari. Pe piata locala, Mondelez Romania, fosta Kraft Foods, este o companie de produse alimentare care detine marci precum Milka, Jacobs sau Oreo.Pe piata romaneasca a ciocolatei, principalii producatori sunt Nestle, Kandia Dulce SA si Heidi Chocolat SA. Potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), un roman a consumat lunar in 2016, in medie, 157 de grame de ciocolata, bomboane, rahat si alte produse zaharoase, pe care a cheltuit 3,17 lei.