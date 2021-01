Comisia Europeana doreste ca pana in vara rata vaccinarii in UE sa ajunga la 70% dintre adulti

Obiectivul de etapa al executivului comunitar este ca pana in martie sa fie vaccinati impotriva noului coronavirus 80% din personalul medical si dintre persoanele cu varste peste 80 de ani.Aceste tinte sunt incluse in documentul de lucru ce va fi dezbatut la summitul UE in regim de videoconferinta prevazuta pentru 21 ianuarie, care se va concentra pe vaccinarea anti COVID-19 in contextul in care cele 27 de state membre incearca sa-si coordoneze eforturile de combatere a pandemiei.De asemenea, liderii statelor membre vor analiza posibilitatea existentei unui "pasaport de vaccinare" si a altor privilegii asociate, in Uniunea Europeana, pentru persoanele care s-au vaccinat anti COVID-19.Potrivit surselor dpa, Comisia Europeana este favorabila emiterii unui document care sa fie pe cat posibil precis si recunoscut in toate state statele UE.Documentul ar trebui sa precizeze numele persoanei vaccinate, tipul vaccinului, tara si data in care i-a fost administrat si sa contribuie la urmarirea eventualelor efecte adverse.Comisia va sustine, totusi, ca eventualele privilegii acordate persoanelor vaccinate - precum posibilitatea de a intra in restaurant sau accesul mai facil la calatoriile de vacanta - ar trebui lasate la latitudinea statelor membre.CITESTE SI: