Sueddeutsche Zeitung: Comisia Europeana va propune limite mult mai ambitioase pentru emisiile automobilelor

Comisia Europeana va propune ca in 2030 nivelul mediu al emisiilor de dioxid de carbon (CO2) pentru noile masini sa fie cu 50% sub nivelul din 2021.Purtatorul de cuvant al Executivului comunitar nu a dorit sa comenteze informatia.Conform datelor organismelor europene, 15% dintre emisiile de CO2 ale UE sunt produse de autoturisme si autoutilitare. UE a adoptat o lege care sa consolideze standardele privind emisiile de gaze, introducand un obiectiv de reducere a emisiilor de CO2 de 37,5% pentru autoturismele noi si de 31% pentru furgonetele noi pana in 2030, de la nivelul din 2021.Industria auto din Germania , cea mai mare din UE, va rezistat inaspririi limitelor pentru emisiile automobilelor, sustine Sueddeutsche Zeitung.Asociatia Germana a Industriei Auto (VDA) a anuntat ca va respinge cu fermitate inasprirea limitelor pentru emisiile masinilor.Conform unui document intern consultat de Reuters, Comisia Europeana ar urma sa propuna ca UE sa-si stabileasca ca obiectiv o reducere cu cel putin 55% a emisiilor nete de gaze cu efect de sera in 2030, comparativ cu nivelul din 1990. Actuala tinta pentru 2030 a blocului comunitar este o reducere cu 40% a emisiilor, fata de nivelul din 1990.