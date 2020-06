Comisia Europeana este in discutii avansate cu grupul Johnson & Johnson pentru achizitii in avans ale unui vaccin destinat Covid-19, aflat in dezvoltare - surse

Ziare.

Aceste achizitii ar fi primele aranjate de Executivul UE de cand a fost mandatat de cele 27 de guverne nationale sa foloseasca un fond de urgenta de peste 2 miliarde de euro pentru a incheia acorduri cu pana la 6 producatori de vaccinuri.Acordul Comisiei cu grupul american Johnson & Johnson este pe cale sa aiba loc", a declarat un oficial important din sectorul sanatatii al unui stat membru al UE.O a doua sursa din UE a spus ca Executivul UE a avut marti o discutie telefonica cu Johnson & Johnson despre un posibil acord.Un purtator de cuvant al Comisiei a refuzat sa comenteze.Ca raspuns la intrebarile adresate de Reuters, Johnson & Johnson a aratat ca discuta cu mai multe guverne si organizatii globale, referitor la dezvoltarea unui vaccin pentru Covid-19, dar a refuzat alte comentarii.Nu este clar daca acordul ar implica achizitia in avans a unui vaccin aflat in faza de testare clinica sau optiunea de a-l cumpara.Johnson & Johnson intentioneaza sa inceapa luna viitoare un studiu clinic pe oameni pentru un vaccin impotriva noului coronavirus, care a infectat peste 8,36 de milioane de oameni la nivel global si a provocat 447.985 de decese. Italia si Olanda au anuntat saptamana trecuta ca au achizitionat 400 de milioane de doze ale unui posibil vaccin, in principiu disponibile pentru toate statele membre, de la producatorul britanic de medicamente AstraZeneca, care dezvolta un vaccin COVID-19 impreuna cu Universitatea Oxford.AstraZeneca a semnat in luna mai un acord similar cu Statele Unite.Sursa oficiala din domeniul sanatatii a declarat ca acordul UE cu Johnson & Johnson ar putea fi anuntat inca de saptamana viitoare, dar a avertizat ca exista si posibilitatea sa dureze ceva mai mult pana la finalizare, sau sa nu fie incheiat deloc.Oficialul a adaugat ca UE vrea sa incheie un acord si cu producatorul francez de medicamente Sanofi.Un purtator de cuvant al lui Sanofi nu a avut niciun comentariu imediat.Procedurile decizional din UE reprezinta un potential motiv de blocaj, statele membre fiind inca in discutii cu privire la crearea unui consiliu director pentru negocierile privind vaccinurile cu producatorii de medicamente, au declarat oficialii pentru Reuters.Dar, subliniind urgenta asigurarii unui vaccin pentru cei 450 de milioane de locuitori ai UE, Comisia a inceput deja discutiile cu Johnson & Johnson, inainte de a fi stabilit consiliul de conducere.Olanda a fost si ea implicata in aceste discutii initiale cu Johnson & Johnson, ca reprezentant al aliantei celor patru tari din UE care au incheiat acordul AstraZeneca, au mai spus oficialii.Aceasta alianta este de asteptat sa opreasca negocierile cu producatorii de medicamente, odata ce UE isi va numi echipa de negociatori, pentru a evita concurenta intre statele UE, au spus oficialii."Vaccinul dezvoltat de Johnson & Johnson este una dintre initiativele promitatoare", a declarat un purtator de cuvant al Ministerului olandez al Sanatatii, refuzand sa comenteze discutiile in curs.Cumparand vaccinuri in curs de dezvoltare, UE risca sa obtina vaccinuri care, in cele din urma, se pot dovedi ineficace impotriva COVID-19. Dar riscul este justificat de nevoia de a asigura suficiente doze pentru populatia UE, in cursa globala pentru un vaccin eficace, au explicat oficialii UE.