Comisia Europeana extinde perioada in care statele membre pot acorda ajutoare de stat intreprinderilor afectate de criza COVID

Toate sectiunile Cadrului temporar sunt prelungite cu sase luni, respectiv pana la 30 iunie 2021, iar sectiunea care permite acordarea de sprijin pentru recapitalizare este prelungita cu trei luni, respectiv pana la 30 septembrie 2021."Cadrul temporar a sprijinit statele membre in eforturile lor de a face fata efectelor crizei. Astazi prelungim valabilitatea cadrului temporar, pentru a raspunde nevoilor persistente ale intreprinderilor, protejand, in acelasi timp, piata unica a UE . De asemenea, introducem o noua masura gratie careia statele membre vor putea sprijini intreprinderile care inregistreaza pierderi semnificative ale cifrei de afaceri contribuind la o parte a costurilor fixe neacoperite ale acestora.Introducem totodata noi posibilitati pentru iesirea statului din intreprinderile recapitalizate; statul isi poate mentine participatia anterioara la aceste intreprinderi, limitand astfel denaturarea concurentei", a declarat Margrethe Vestager, vicepresedinte executiv responsabil cu politica in domeniul concurentei.Initial, cadrul temporar urma sa expire la 31 decembrie 2020, cu exceptia masurilor de recapitalizare care puteau fi acordate pana la 30 iunie 2021. Prin modificarea propusa marti se prelungeste perioada de valabilitate a dispozitiilor Cadrului temporar, pragurile actuale fiind mentinute, pentru o perioada suplimentara de sase luni, respectiv pana la 30 iunie 2021, cu exceptia masurilor de recapitalizare care se prelungesc cu trei luni, respectiv pana la 30 septembrie 2021.Obiectivul este de a le permite statelor membre sa sprijine intreprinderile in contextul crizei provocate de epidemia de COVID-19, in special in cazurile in care necesitatea sau capacitatea de a utiliza cadrul temporar nu s-a materializat integral pana in prezent, asigurand totodata conditii de concurenta echitabile. Inainte de 30 iunie 2021, Comisia va revizui si va analiza necesitatea de prelungire sau de adaptare ulterioara a cadrului temporar.Prin modificarea de marti se introduce, de asemenea, o noua masura care sa le permita statelor membre sa sprijine intreprinderile care se confrunta cu o scadere a cifrei de afaceri in cursul perioadei eligibile de cel putin 30% comparativ cu aceeasi perioada a anului 2019, ca urmare a epidemiei de COVID-19. Sprijinul va contribui la o parte din costurile fixe ale beneficiarilor care nu sunt acoperite de veniturile lor, in limita a cel mult 3 milioane EUR pe intreprindere.Sprijinirea acestor intreprinderi printr-o contributie temporara la o parte din costurile inregistrate are ca scop prevenirea deteriorarii capitalului lor, mentinerea activitatii economice a acestora si asigurarea unei platforme solide in vederea redresarii. Acest lucru permite acordarea unui ajutor mai bine directionat catre intreprinderile care evident au nevoie de ajutor.Comisia a adaptat totodata conditiile pentru masurile de recapitalizare prevazute in cadrul temporar, in special conditiile pentru iesirea statului din recapitalizarea intreprinderilor in care statul era un actionar existent inainte de recapitalizare. Modificarea permite statului sa iasa din capitalul propriu al unor astfel de intreprinderi prin intermediul unei evaluari independente; acesta isi poate restabili totodata participatia anterioara si poate continua garantiile pentru a mentine concurenta efectiva pe piata unica.In fine, avand in vedere ca exista in continuare o insuficienta generala de capacitate a sectorului privat de a acoperi toate riscurile justificabile din punct de vedere economic pentru exporturile catre tari care figureaza pe lista tarilor cu riscuri asigurabile pe piata privata, modificarea prevede prelungirea pana la 30 iunie 2021 a eliminarii temporare a tuturor tarilor de pe lista tarilor cu riscuri asigurabile pe piata privata in temeiul Comunicarii privind asigurarea creditelor la export pe termen scurt.