Comisia Europeana face presiuni asupra Agentiei Europene pentru Medicamente sa aprobe mai repede vaccinul anti-COVID de la Pfizer

Comisia Europeana neaga presiunile asupra EMA pentru aprobarea mai rapida a vaccinului

Presiunile la care este supusa in prezent Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) vin in contextul in care campaniile de vaccinare contra COVID-19 au inceput deja in Marea Britanie sau SUA.Aceste presiuni evidentiaza frictiunile dintre aceasta autoritate cu rol de reglementare pe piata medicamentelor si guvernele tarilor din Uniunea Europeana , care doresc sa stopeze o pandemie care a ucis deja peste 1,6 milioane de oameni la nivel global.Un oficial al EMA a declarat luni ca presiunea asupra acestei agentii a devenit tot mai mare din partea guvernelor din UE "prin canalele uzuale de comunicare" dupa data de 2 decembrie, cand autoritatea cu rol de reglementare din Marea Britanie a emis o aprobare de utilizare in regim de urgenta pentru vaccinul Pfizer-BioNTech.O a doua sursa familiarizata cu activitatea EMA a confirmat ca presiunile asupra EMA au devenit si mai mari dupa ce aprobari similare au fost emise si de alte tari (precum Canada, Bahrein, Arabia Saudita si Singapore)."Toate datele necesare evaluarii vaccinului creat de BioNTech sunt deja disponibile", a declarat ministrul Sanatatii din Germania , Jens Spahn, intr-un mesaj publicat duminica pe Twitter . "Marea Britanie si Statele Unite au emis deja autorizatiile necesare. O analiza a datelor si o aprobare emisa de catre EMA ar trebui sa aiba loc cat mai repede posibil", a adaugat ministrul german.In mai multe e-mailuri transmise jurnalistilor de la Reuters in ultimele zile, reprezentantii EMA au spus ca nu sunt presati politic pentru a lucra mai repede. Luni, ei au refuzat insa sa comenteze declaratiile facute de ministrul german Jens Spahn.Comisia Europeana a negat ca si-a intensificat presiunile asupra EMA in vederea unei aprobari mai rapide a vaccinului Pfizer-BioNTech.De obicei, EMA are nevoie de cel putin sapte luni pentru a aproba un vaccin dupa ce primeste toate datele de la producatorul acestuia.Reprezentanti ai UE au afirmat in repetate randuri ca nu vor folosi nicio "scurtatura" procedurala si ca o evaluare mai rapida este posibila, deoarece datele preliminare aferente acestui vaccin au fost comunicate de grupul Pfizer inca din luna octombrie.