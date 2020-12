Comisia Europeana indeamna Romania si Irlanda sa comunice masurile de transpunere a normelor UE de combatere a fraudelor vizand bugetul Uniunii

Statele membre trebuiau sa informeze Comisia pana in luna iulie a anului trecut cu privire la masurile luate pentru punerea in aplicare a directivei, iar statele au la dispozitie doua luni pentru a raspunde argumentelor expuse de CE. In caz contrar, Comisia poate decide sa sesizeze Curtea de Justitie a Uniunii Europene cu privire la acest caz."Aceste norme cresc nivelul de protectie a bugetului UE prin armonizarea definitiilor, a sanctiunilor si a perioadelor de limitare ale infractiunilor care afecteaza interesele financiare ale Uniunii. De asemenea, directiva pune bazele competentei materiale a Parchetului European (EPPO), care va investiga, va urmari penal si va obtine sanctionarea acestor infractiuni.Comisia a deschis procedurile de constatare a neindeplinirii obligatiilor trimitand cate o scrisoare de punere in intarziere Irlandei si Romaniei in septembrie 2019", arata comunicatul de presa al Comisiei Europene.Prin pachetul sau lunar de decizii in constatarea neindeplinirii obligatiilor, Comisia Europeana urmareste actionarea in justitie a statelor membre care nu si-au indeplinit obligatiile ce le revin in temeiul legislatiei UE, mai transmite sursa citata.Aceste decizii, care vizeaza diverse sectoare si domenii de politica ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzatoare a legislatiei UE, in beneficiul cetatenilor si al intreprinderilor.