Comisia Europeana indeamna statele UE sa evite inchiderile de frontiere. Germania si Belgia nu au tinut cont de recomandare

De altfel, dificila coordonare europeana in privinta acestor restrictii care afecteaza libera circulatie in UE va fi unul din subiectele fierbinti la summitul de pe 25 februarie.Intr-o scrisoare trimisa marti ministrilor de interne si ai justitiei ai Celor 27, comisarul european pentru justitie, Didier Reynders, si colega sa de la Afaceri Interne, Ylva Johansson, le reamintesc statelor membre ca s-au pus de acord sa organizeze in comun astfel de restrictii, in cadrul "recomandarilor" actualizate la inceputul lunii februarie."Va indemnam la o mai mare coerenta in masurile referitoare la deplasarile in interiorul UE", scriu cei doi responsabili de la Bruxelles "Este de o importanta fundamentala ca toate masurile sa ramana conforme principiilor de nediscriminare si de proportionalitate. In particular, inchiderile de frontiere sau interdictiile generale de calatorie trebuie sa fie evitate", pledeaza ei in scrisoare."Nu ne putem permite perturbari in lanturile de aprovizionare si in piata interna in general, in special daca aceasta risca sa afecteze distributia de vaccinuri", avertizeaza comisarii europeni.In "recomandarile" adoptate de cei 27 la propunerea Comisiei, statele UE au convenit sa le aplice masuri mai stricte (test negativ inainte de sosire, apoi carantina) calatorilor din zone unde circulatia coronavirusului este mai intensa, sau din zonele cele mai afectate de noile variante.Conditii mai favorabile erau totusi prevazute pentru transportatori, carora li se impunea cel mult un test raid antigenic, si angajatii transfrontalieri, carora urmau sa li se aplice teste doar cu o frecventa "proportionala".De duminica, Germania aplica filtre la granitele cu Cehia si cu Tirolul austriac, o masura prelungita marti pana la inceputul lunii viitoare. Lucratorii transfrontalieri si soferii de TIR nu pot trece decat daca prezinta un test PCR negativ foarte recent. Masura a determinat Austria sa introduca, la randul sau, controale la frontiera cu Italia , provocand luni mari blocaje.In Belgia, toate calatoriile neesentiale spre tara si in strainatate sunt interzise de la sfarsitul lunii ianuarie. Comisia Europeana considera masura - prelungita pana la 1 aprilie - problematica, dat fiind ca nu tine cont de situatia epidemiologica din tara de unde vine sau spre care se deplaseaza calatorul.Executivul UE recunoaste insa ca, pentru a contracara aceste masuri unilaterale, marja sa de manevra este "limitata". Declansarea unei proceduri de infringement - care ar putea duce la sesizarea Curtii de Justitie a UE - este considerata o optiune putin adaptata la urgenta situatiei si la masuri aflate in evolutie rapida.Pe langa Germania si Belgia, alte sapte state din UE si spatiul Schengen au reintrodus controale la frontiere ca raspuns la pandemie: Danemarca Ungaria , Austria, Portugalia, Finlanda , Norvegia si Spania , arata Comisia.