Comisia Europeana: Proceduri de infringement pentru Romania in domeniul energiei si climei

"Comisia a observat ca aceste trei state membre nu si-au indeplinit in mod repetat, unele din ianuarie 2013, obligatia de a mentine stocuri de urgenta minime de titei". De asemenea, CE a solicitat Romaniei, precum si altor 12 state membre, cat si Regatului Unit sa transmita strategiile nationale pe termen lung de renovare cu privire la performanta energetica a cladirilor.Astfel, Comisia Europeana a decis sa trimita scrisori de punere in intarziere Belgiei, Bulgariei, Croatiei, Greciei, Ungariei, Italiei, Lituaniei, Maltei, Poloniei, Portugaliei, Slovaciei, Sloveniei, Romaniei si Regatului Unit deoarece nu au transmis strategiile lor nationale de renovare pe termen lung."In temeiul Directivei privind performanta energetica a cladirilor (Directiva 2010/31/UE), statele membre aveau obligatia de a transmite Comisiei strategiile lor nationale de renovare pe termen lung pana la 10 martie 2020. Aceste strategii de renovare pe termen lung reprezinta un element esential al directivei, stabilind calea, masurile de politica si finantarea mobilizarii necesare pentru decarbonizarea pana in 2050 a parcului imobiliar existent.Acest obiectiv este important, deoarece sectorul constructiilor din UE este cel mai mare consumator de energie din Europa si este responsabil pentru 36 % din emisiile de gaze cu efect de sera generate in UE", potrivit comunicatului de presa al CE.Pana in prezent, doar 14 state membre au transmis strategiile lor, asa cum solicita directiva. In ceea ce priveste Belgia, aceasta tara a transmis doar strategiile regionale pentru regiunea Bruxelles -Capitala si regiunea Flandra, dar nu si pentru Regiunea Valonia. Prin urmare, aceasta tara nu a comunicat inca Comisiei strategia sa nationala. Statele membre in cauza au la dispozitie doua luni pentru a-si indeplini obligatiile juridice. In caz contrar, Comisia poate decide sa trimita un aviz motivat.Totodata, Comisia Europeana a stabilit sa transmita scrisori de punere in intarziere Romaniei, Bulgariei si Cehiei prin care solicita ca cele trei state sa ia masuri pentru a asigura aplicarea integrala a legislatiei UE privind stocurile petroliere."Directiva privind stocurile petroliere (Directiva 2009/119/CE a Consiliului) solicita statelor membre sa mentina stocuri minime de titei si/sau de produse petroliere echivalente cu cel putin 90 de zile de importuri nete zilnice medii sau cu 61 de zile de consum intern zilnic mediu, oricare dintre cele doua cantitati este mai mare. Directiva trebuia sa fie transpusa de statele membre in legislatia lor nationala pana la 31 decembrie 2012. Dat fiind rolul titeiului in gama de surse de energie a UE, puternica dependenta externa a UE de aprovizionarea cu titei si cu produse petroliere si incertitudinea geopolitica in multe regiuni producatoare, este vital sa se garanteze accesul consumatorilor la produse petroliere", conform sursei citate.CE a observat ca aceste trei state membre nu si-au indeplinit in mod repetat, unele din ianuarie 2013, obligatia de a mentine stocuri de urgenta minime de titei. Prin urmare, Comisia Europeana a concluzionat ca nivelul mic al stocurilor observat nu se datoreaza unor circumstante exceptionale, ci reprezinta mai degraba o nerespectare structurala a directivei. Statele membre in cauza au de acum la dispozitie doua luni pentru a raspunde argumentelor expuse de Comisie. In caz contrar, Comisia poate decide sa trimita un aviz motivat.Prin pachetul sau lunar de decizii in constatarea neindeplinirii obligatiilor, Comisia Europeana urmareste actionarea in justitie a statelor membre care nu si-au indeplinit obligatiile ce le revin in temeiul legislatiei UE. Aceste decizii, care vizeaza diverse sectoare si domenii de politica ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzatoare a legislatiei UE, in beneficiul cetatenilor si al intreprinderilor.