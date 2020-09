Comisia Europeana publica strategia pentru aplicarea Mecanismului de redresare, in valoare de 672,5 miliarde de euro

Mecanismul este principalul instrument de redresare, aflat in centrul NextGenerationEU, si va sprijini eforturile UE de a iesi mai puternica si mai rezilienta din criza actuala. Prin intermediul mecanismului se va oferi o suma fara precedent, de 672,5 miliarde de euro, sub forma de imprumuturi si granturi ce vor fi concentrate in primii ani, esentiali pentru redresare.Prin publicarea strategiei se lanseaza ciclul semestrului european din acest an. In cadrul strategiei anuale precedente, Comisia a lansat o noua politica de crestere bazata pe Pactul verde european si pe conceptul de sustenabilitate competitiva. Strategia din acest an se inscrie pe deplin in continuitatea celei de anul trecut.Cele patru dimensiuni -- identificate in strategia de anul trecut ar trebui sa ramana principiile directoare ale planurilor de redresare si rezilienta ale statelor membre si ale programelor lor nationale de reforma si investitii. Aceste prioritati se afla in centrul semestrului european, garantand ca noua agenda pentru crestere economica contribuie la consolidarea fundatiilor unei redresari ecologice, digitale si durabile.Pentru a beneficia de acest mecanism, statele membre ar trebui sa prezinte proiecte de planuri de redresare si rezilienta in care sa descrie agendele nationale de investitii si reforme in conformitate cu obiectivele de politica ale UE mentionate mai sus. Planurile de redresare si rezilienta ale statelor membre ar trebui sa abordeze, de asemenea, provocarile in materie de politica economica stabilite in recomandarile specifice fiecarei tari din ultimii ani si, in special, in ciclurile 2019 si 2020. Planurile ar trebui, de asemenea, sa permita statelor membre sa isi consolideze potentialul de crestere economica, crearea de locuri de munca si rezilienta economica si sociala si sa faca fata tranzitiei verzi si celei digitale.De asemenea, Comisia a prezentat statelor membre orientari suplimentare cu privire la cele mai bune modalitati de a-si prezenta planurile de redresare si rezilienta, precum si un model standard de plan.Pe baza relevantei lor in toate statele membre, a investitiilor de foarte mari dimensiuni necesare si a potentialului acestora de a crea locuri de munca si crestere economica si de a culege roadele dublei tranzitii verzi si digitale, Comisia incurajeaza ferm statele membre sa includa in planurile lor investitii si reforme in urmatoarele domenii emblematice: accelerare (acordarea de intaietate tehnologiilor curate perene si accelerarea dezvoltarii si utilizarii surselor regenerabile de energie), renovare (imbunatatirea eficientei energetice a cladirilor publice si private), reincarcare si realimentare (promovarea unor tehnologii curate, viabile pe termen lung, pentru a accelera utilizarea unor statii de transport, incarcare si realimentare durabile, accesibile si inteligente si pentru a extinde reteaua de transport public), conectare (introducerea rapida a serviciilor rapide in banda larga in toate regiunile si gospodariile, inclusiv a retelelor de fibra optica si a retelelor 5G).Alte investitii si reforme sunt necesare pentru modernizare (digitalizarea administratiei si a serviciilor publice, inclusiv a sistemelor judiciare si de asistenta medicala), extindere pe scara larga (cresterea capacitatilor de cloud de date industriale in Europa si dezvoltarea celor mai puternice, de varf si sustenabile procesoare), recalificare si perfectionare (adaptarea sistemelor de invatamant pentru a sprijini competentele digitale si educatia si formarea profesionala pentru toate varstele).Punerea in aplicare a mecanismului va fi coordonata de Grupul operativ pentru redresare si rezilienta al Comisiei, in stransa cooperare cu Directia Generala Afaceri Economice si Financiare. Un comitet director condus de presedintele CE, Ursula von der Leyen , va oferi grupului operativ o orientare politica, ceea ce va contribui la o punere in aplicare coerenta si eficace a mecanismului."Mecanismul de redresare si rezilienta se afla in centrul instrumentului NextGenerationEU, fiind solutia-cheie pentru a transforma in oportunitati pe termen lung provocarile imediate generate de pandemia de coronavirus. Statele membre au nevoie de orientari clare pentru a ne asigura ca bugetul de 672 de miliarde EUR al mecanismului este investit atat pentru redresarea economica imediata a Europei, cat si pentru o crestere durabila si favorabila incluziunii pe termen lung. Astazi prezentam aceste orientari si suntem pregatiti sa sprijinim statele membre in elaborarea strategiilor lor nationale", a afirmat presedintele CE, Ursula von der Leyen.La randul sau, Valdis Dombrovskis, vicepresedintele executiv pentru o economie in serviciul cetatenilor, a declarat: "Astazi publicam strategia privind politicile economice si sociale pentru anul urmator, ce marcheaza startul semestrului european. Ar trebui sa continuam sa sprijinim lucratorii si intreprinderile pe durata crizei, tinand seama, in acelasi timp, de mentinerea sustenabilitatii fiscale pe termen mediu.Tot astazi, le oferim orientari suplimentare statelor membre care isi pregatesc planurile de redresare si rezilienta si propunem sapte initiative emblematice pentru a avansa in ceea ce priveste redresarea ecologica si digitala si pentru a investi in capitalul uman. Invitam, acum, Parlamentul European si Consiliul sa ajunga rapid la acordul final privind Mecanismul de redresare si rezilienta, astfel incat fondurile sa poata fi distribuite la inceputul anului viitor. Timpul este esential in cazul unei crize."