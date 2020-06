Comisia Europeana: Sa ridicam toate restrictiile de miscare din UE!

Ziare.

com

"Ne aflam foarte aproape de o situatie in care va trebui sa ridicam toate restrictiile si controalele la frontierele interne", a declarat Ylva Johansson, joi, cu o zi inainte de o reuniune prin videoconferinta a ministrilor europeni de Interne."Maine (vineri - n.red.) le voi propune statelor membre sa ridice toate controalele la frontierele interne cat mai curand posibil si cred ca o data buna pentru asta ar trebui sa fie sfarsitul lui iunie", a spus comisarul european, potrivit unui interviu difuzat de Euronews.Ea s-a declarat "foarte multumita" sa vada statele membre "deschizand din nou UE si spatiul Schengen". "Cetatenii doresc intr-adevar sa isi recapete libertatea de miscare", a adaugat ea, exprimandu-si satisfactia ca situatia epidemiologica se amelioreaza rapid in numeroase state membre, scrie AFP.Aparitia pandemiei a determinat tarile europene sa ia in martie diverse masuri pentru a-si inchide frontierele.Odata cu apropierea sezonului turistic estival, numeroase tari, ca Belgia si Franta, au anuntat redeschiderea frontierelor cu celelalte state europene de la 15 iunie. Germania va ridica de la aceeasi data avertismentele de calatorie in Europa . Italia s-a redeschis turistilor europeni de miercuri.In pofida unor eforturi de coordonare, ridicarea restrictiilor nu se face fara nemultumiri. In special decizia Spaniei de a redeschide abia la 1 iulie frontierele sale terestre cu Franta si Portugalia a iritat Lisabona.Pe de alta parte, in urmatoarele zile, este asteptata o decizie cu privire la frontierele externe ale UE si spatiului Schengen, care in prezent sunt inchise pana la 15 iunie.