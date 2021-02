Comisia Europeana solicita Romaniei sa transpuna integral noile norme UE in sectorul telecomunicatiilor

Standarde mai inalte

Au la dispozitie doua luni

Noua legislatie, adoptata in decembrie

Codul european al comunicatiilor electronice modernizeaza cadrul european de reglementare pentru comunicatiile electronice, pentru a spori optiunile si drepturile consumatorilor, de exemplu prin asigurarea unor contracte mai clare, a unor servicii de calitate si a unor piete concurentiale.Codul asigura, de asemenea, standarde mai ridicate ale serviciilor de comunicare, inclusiv comunicatii de urgenta mai eficiente si mai accesibile. In plus, acesta le permite operatorilor sa beneficieze de norme care stimuleaza investitiile in retele de foarte mare capacitate, precum si de o previzibilitate mai mare in materie de reglementare, conducand la servicii si infrastructuri digitale mai inovatoare.Termenul pentru transpunerea Codului in legislatia nationala a fost 21 decembrie 2020 . Pana in prezent, numai Grecia Ungaria si Finlanda au notificat Comisiei faptul ca au adoptat toate masurile necesare pentru transpunerea directivei, declarand astfel ca au finalizat procesul de transpunere.Prin urmare, Comisia a trimis scrisori de punere in intarziere Belgiei, Bulgariei, Cehiei, Danemarcei, Germaniei, Estoniei, Irlandei, Spaniei, Frantei, Croatiei, Italiei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Luxemburgului, Maltei, Tarilor de Jos, Austriei, Poloniei, Portugaliei, Romaniei, Sloveniei, Slovaciei si Suediei, prin care le solicita sa adopte si sa notifice masurile relevante. Statele membre au la dispozitie doua luni pentru a raspunde.Codul european al comunicatiilor electronice care actualizeaza cadrul de reglementare care guverneaza sectorul european al comunicatiilor electronice in functie de noile provocari a intrat in vigoare in decembrie 2018, iar statele membre au avut la dispozitie doi ani pentru a pune in aplicare normele sale. Acesta este un act legislativ esential pentru a realiza societatea europeana a gigabitilor si pentru a asigura participarea deplina a tuturor cetatenilor UE la economia digitala si la societate.Comisia a monitorizat procesul de transpunere si le-a oferit statelor membre orientari si asistenta, cu scopul de a le sprijini in procesul de transpunere a directivei in legislatia nationala. In plus, Organismul Autoritatilor Europene de Reglementare in Domeniul Comunicatiilor Electronice (OAREC) a elaborat si a publicat orientari menite sa contribuie la punerea in aplicare cu succes a noilor norme.In conformitate cu dispozitiile codului, Comisia a adoptat, in decembrie 2020, urmatoarea legislatie pentru a consolida concurenta, armonizarea reglementarilor si conditiile de concurenta echitabile pentru toti actorii de pe piata, precum si pentru a-i proteja pe consumatori si pentru a permite aplicarea de tarife echitabile si diversificarea ofertei de servicii de internet si de telefonie.Este vorba de un nou regulament delegat care stabileste un tarif maxim unic la nivelul Uniunii de terminare a apelurilor de voce, pe care operatorii il pot percepe pentru transmiterea apelurilor fixe si mobile intre retelele lor si o recomandare actualizata privind pietele relevante, care actualizeaza lista pietelor predefinite pe care autoritatile nationale de reglementare europene au obligatia de a le reexamina periodic.