Comisia Europeana someaza sase state membre sa motiveze in zece zile restrictiile de circulatie impuse din cauza Covid-19

Executivul european a trimis luni scrisori Germaniei, Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Suediei si Ungariei, pentru ca cele sase au impus restrictii mai dure decat cele recomandate de UE , intre care interdictia de a intra pe teritoriul lor, a explicat purtatorul de cuvant al Comisiei.Aceste scrisori, a subliniat el intr-o conferinta de presa, subliniaza "un risc de fragmentare, obstacole in calea liberei-circulatii, de perturbare a lanturilor de productie".Restrictiile trebuie sa fie "nediscriminatorii si proportionate", insista Comisia, care numeste guvernele in cauza sa "se alinieze" recomandarilor comune aprobate acum patru luni de cei 27.Liderii UE vor discuta despre coordonarea luptei contra pandemiei in cadrul unui summit special joi si vineri.Statele vizate au la dispozitie zece zile pentru a raspunde Comisiei, care nu exclude sa initieze sanctiuni impotriva acestora.