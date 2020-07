Comisia Europeana trimite Romania in fata Curtii de Justitie a UE si solicita sanctiuni pentru netranspunerea in legislatie a Directivei privind marcile

Statele membre, obligate sa transpuna directiva

"Directiva privind marcile constituie un pas important in modernizarea si armonizarea in continuare a legislatiei UE privind marcile.Aceasta aduce o serie de modificari semnificative, inclusiv o definitie revizuita a marcii, adaptata la era digitala; noi motive care impiedica inregistrarea marcilor; noi norme privind marfurile contrafacute in tranzit, precum si noi dispozitii de armonizare a procedurilor privind marcile in toate statele membre ale UE", arata Comisia Europeana, joi, intr-un comunicat de presa.Statele membre au fost obligate sa transpuna directiva in legislatia nationala pana la 14 ianuarie 2019. Tarii noastre i-a fost transmis un aviz motivat, iar aceasta a avut la dispozitie un termen pentru a raspunde. Desi Romaniei i-a fost acordata o prelungire a termenului de raspuns la avizul motivat, nu a comunicat masurile de transpunere.Prin urmare, Comisia a decis sa sesizeze Curtea de Justitie a UE cu privire la acest caz, mai transmite sursa citata.Directiva privind marcile a actualizat si a simplificat cadrul juridic al Uniunii in materie de marci. Aceasta a introdus o serie de modificari semnificative in ceea ce priveste dreptul material al marcilor UE, cum ar fi:- o noua definitie a marcii, adaptata la era digitala;- noi motive de respingere a cererilor de inregistrare si noi norme privind marfurile contrafacute in tranzit.Directiva a introdus, de asemenea, dispozitii procedurale pentru armonizarea procedurilor privind marcile in toate statele membre ale UE, luand ca reper sistemul marcilor UE.