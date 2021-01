Comisia Europeana va propune o tinta de vaccinare de cel putin 70% din populatie pana la vara. Controversa certificatelor de vaccinare

"Pana in martie 2021, statele membre ar trebui sa vaccineze minimum 80% din personalul din sistemul de sanatate, din sistemul de asistenta sociala si varstnicii de peste 80 de ani", se arata in proiectul mentionat. De asemenea, pana in vara lui 2021, statele membre ar trebui sa vaccineze minimum 70% din populatia adulta.Comisia Europeana va promite, de asemenea, sa incheie pana la finele acestei luni un protocol cu statele membre privind un certificat de vaccinare "care sa fie recunoscut si folosit in sistemele publice de sanatate la nivelul UE si care ar putea fi extins apoi la nivel global in coordonare cu Organizatia Mondiala a Sanatatii", se mai arata in draftul vazut de Bloomberg, citat de Digi24.Aceste certificate i-ar putea scuti pe posesori de carantina sau cerere de testare, dovedind ca "nu mai reprezinta risc de calatorie". Introducerea unor certificate de vaccinare este printre cele mai controversate subiecte pe masa liderilor europeni: aceste certificate vor permite reluarea calatoriilor, cel putin pentru cei care au fost vaccinati.Ideea a fost avansata de tarile care se bazeaza pe turism, cum este Grecia , care doreste introducerea unui astfel de certificat de vaccinare.