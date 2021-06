Romania, Bulgaria si Croatia ar putea intra in Spatiului Schengen mai repede decat se asteptau. Anuntul facut de Comisia Europeana

extinderea Spatiului Schengen, prin includerea Romaniei, Bulgariei si Croatiei;

revizuirea mecanismului de monitorizare si evaluare a respectarii cerintelor de aderare la Schengen, pentru a include o procedura rapida de aplicat in cazul in care un stat se abate de la criterii;

implementarea unui instrument de reactie la situatii de urgenta (cum ar fi pandemiile), astfel incat controalele la frontierele interne sa fie ultima masura ce poate fi adoptata;

interconectarea sistemelor de gestionare a frontierelor, pana in 2023;

digitalizarea vizelor si documentelor de calatorie;

modernizarea cadrului de schimb de informatii privind ADN-ul persoanelor si a vehiculelor inmatriculate.

"Schengen nu este complet fara toate statele membre. Un Schengen mai incluziv va fi un Schengen mai puternic si mai sigur in fata situatiilor de criza", a declarat Margaritis Schinas, vicepresedintele Comisiei Europene.Concret, institutia propune:In prezent, tarile membre UE care nu fac parte din Spatiul Schengen sunt Romania, Bulgaria , Croatia, Cipru si Irlanda , cu toate ca primele doua au primit evaluari pozitive privind integrarea in 2011, respectiv 2010. Zilnic, circa 3,5 milioane de persoane trec dintr-o tara a Spatiului in alta, potrivit Comisiei Europene, relateaza Biziday Sursa: Comunicatul Comisiei Europene