Comisia Europeana vrea investitie de 9 miliarde de euro in sanatate, pentru eventuale alte crize sanitare

Sanatatea nu este o competenta comunitara, ci tine de responsabilitatea statelor, nu a incetat sa aminteasca executivul european in timpul crizei, incercand cumva sa coordoneze raspunsul sanitar al UE in fata pandemiei, noteaza AFP.Dar cu acest nou program Bruxellesul spera sa "intoarca foaia" in felul in care UE gestioneaza sanatatea, a explicat presei comisarul european pentru sanatate Stella Kyriakides."In timpul crizei a existat un decalaj intre ceea ce asteptau cetatenii de la UE si ceea ce puteam sa facem noi in realitate", a recunoscut ea.Comisia propune in proiectul sau de buget revizuit, dezvaluit in linii mari miercuri, sa doteze programul "UE pentru sanatate"(EU4Health) cu 9,4 miliarde de euro, adica de 20 de ori mai mult decat propusese Comisia in prezent pentru viitorul cadru financiar 2021-2027.O mare parte ar fi finantata prin noul fond de relansare propus de Comisie, la nivelul de 7,7 miliarde de euro, iar restul din buget.Este vorba de a investi in "preventie, in pregatirea pentru crize, in achizitionarea de medicamente si echipamente vitale, precum si in ameliorarea rezultatelor pe termen lung in materie de sanatate". Este vorba de asemenea de a aborda problema inegalitatilor intre sistemele medicale si in materie de maladii netransmisibile (cancer, sanatate mintala, boli rare etc.).Programul va servi, de asemenea, la consolidarea Centrului european de preventie si control al bolilor si Agentiei Europene a Medicamentului si ar acoperi raspunsul UE in problema productiei intraeuropene de medicamente.Cu privire la acest subiect, Comisia pregateste un nou plan de actiune pentru sfarsitul anului.Pandemia de COVID-19 a pus in lumina faptul ca UE este foarte dependenta de China si de India in materie de substante active pentru medicamente, precum si de echipamente medicale.Criza provocata de noul coronavirus a "evidentiat problemele si slabiciunile lantului de aprovizionare si de productie a medicamentelor, care existau deja. Aceasta va fi o prioritate pentru EU4Health", a subliniat comisarul Stella Kyriakides.