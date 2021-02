Danemarca va pregati un pasaport digital pentru persoanele vaccinate. Masura este analizata si de catre Comisia Europeana

Si alte tari iau un calcul un pasaport digital

Decizie pentru adoptarea "pasaportului de vaccinare" in Uniunea Europeana

De la sfarsitul lunii februarie, pe platforma online pe care se afla datele lor medicale personale, danezii vor putea consulta informatii cu privire la vaccinare."Va fi ca un pasaport suplimentar pe care o persoana il va avea salvat in telefonul sau mobil si care va dovedi ca persoana respectiva a fost vaccinata. Ca tara, trebuie sa stim sa profitam de avantajele digitale pe care le avem. Putem fi primii din lume care sa-l avem", a declarat intr-o conferinta de presa ministrul de finante interimar Morten Bodskov, care a adaugat ca, odata ce solutia digitala va fi gata, va trebui sa se discute cum anume poate fi folosit acest pasaport, ceea ce va depinde si de situatia epidemiologica din tara."Folosind progresele digitale disponibile putem permite calatoriile si participarea la viata culturala in Danemarca . Ne vom bucura multi ani de pasaport", a declarat in aceeasi conferinta de presa directorul general al patronatului, Lars Sandahl Sorensen.Autoritatile sanitare daneze au informat inca de acum o luna ca pregatesc un pasaport pentru persoanele vaccinate, initiativa care a declansat proteste in randul unor partide, care considera ca ar putea provoca o divizare sociala si marginalizarea grupurilor de cetateni care nu au primit vaccinul.Anul trecut, Estonia a afirmat ca testeaza un "pasaport digital de imunitate" pentru a-i depista pe cei care s-au recuperat dupa infectarea cu noul coronavirus si au dobandit o oarecare imunitate, desi se mentin intrebari in legatura cu perioada in care acestia ar putea ramane protejati.Danemarca a inceput administrarea vaccinului anti-COVID-19 la sfarsitul lui decembrie cu varstnicii si personalul din sanatate si a vaccinat pana acum circa 1% din populatie, ceea ce o situeaza inaintea majoritatii statelor europene.Vineri urma sa se incheie vaccinarea in cele circa 900 de camine de varstnici din tara.Anul trecut, Organizatia Mondiala a Sanatatii a indicat ca lucreaza la un certificat de vaccinare electronic, un asa-zis smart-card galben, o versiune digitala a carnetelor de vaccinare de culoare galbena folosite in mai multe tari.In noiembrie, compania aeriana australiana Qantas a comunicat ca va insista in viitor ca pasagerii sa se vaccineze anti-COVID-19 inainte de a se imbarca in cursele sale. Oficialii Comisiei Europene au adoptat joi, 28 ianuarie, un ghid in vederea infiintarii unui document medical standard la nivelul Uniunii Europene care sa ateste vaccinarea contra COVID-19.Membrii Comisiei Europene au luat astfel in discutie un proiect al premierului grec Kyriakos Mitsotakis, depus de acesta alaturi de omologul din Spania Cele doua tari sunt de parere ca documentul ar usura enorm calatoriile in scop de recreere in interiorul Uniunii Europene si ar putea chiar salva industria turistica din Europa in 2021. Islanda a emis primele "pasapoarte de vaccinare" care ar trebui sa faciliteze calatoriile persoanelor vaccinate anti Covid, devenind prima tara care a facut acest lucru.Initial, liderii statelor membre UE au respins saptamana trecuta propunerea Greciei pentru un "pasaport de vaccinare", spunand ca a fost prematura in acel moment.Potrivit unei declaratii de joi, 28 ianuarie, a Comisiei Europene, statele membre ale UE si Comisia Europeana au adoptat un ghid privind cum va trebui sa arate documentul care sa ateste vaccinarea.Impunerea unui certificat sau pasaport de vaccinare anti-COVID-19 naste dezbateri aprinse pro si contra, in conditiile in care o buna parte dintre romani nu vor sa se vaccineze, iar pentru o alta parte vaccinul nu este indicat.