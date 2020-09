De cand nu se va mai schimba ora

Potrivit News European Parliament , statele membre care prefera sa isi pastreze ora standard, cunoscuta si sub numele de "ora de iarna", vor schimba ora pentru ultima data in ultima duminica din octombrie 2021.Pentru a proteja piata unica, Comisia Europeana va analiza propunerile de fus orar ale statelor. Astfel, tarile UE va trebui sa stabileasca si sa comunice intre ele toate modificarile pe care le fac si sa se asigure ca aplicarea orei de vara, in unele tari, si a orei de iarna, in altele, nu va perturba functionarea pietei interne.CE a organizat o consultare publica in vara anului 2018, care a primit 4,6 milioane de raspunsuri, din care 84% erau in favoarea intreruperii modificarilor semestriale ale orei, in timp ce 16% doreau sa le pastreze.UE a unificat pentru prima data aranjamentele referitoare la ora de vara in 1980, pentru a asigura o abordare armonizata a schimbarii orei pe piata unica, deoarece pana atunci, practicile si programele nationale de ora de vara erau divergente.Directiva actuala privind orele de vara impune ca tarile UE sa treaca la ora de vara in ultima duminica din martie si sa revina la ora standard in ultima duminica din octombrie.In cazul in care Comisia constata ca aranjamentele de timp prevazute ar putea impiedica in mod semnificativ si permanent buna functionare a pietei unice, se va prezenta o propunere de amanare a datei de aplicare a directivei cu cel mult 12 luni, se arata in textul adoptat in 2019.