Huawei, exclusa din Belgia, tara unde se afla sediul NATO, Comisia si Parlamentul UE, dupa ce Nokia a castigat contractele pentru retelele 5G

Masurile sunt printre primele luate de operatori comerciali din Europa de a exclude Huawei din retele de generatie viitoare si survin dupa luni de presiuni diplomatice din partea Washingtonului, care acuza ca echipamentele Huawei pot fi folosite de Beijing pentru spionaj.Capitala belgiana Bruxelles este locul unde se afla sediul NATO si Executivul si Parlamentul Uniunii Europene, fiind un motiv de ingrijorare speciala pentru agentiile de informatii americane."Belgia depindea in proportie de 100% de furnizorii chinezi de retele de telecomunicatii, iar cei care lucreaza la NATO si UE efectuau apelurile telefonice prin intermediul acestor retele", a declarat John Strand, consultant independent danez in domeniul telecomunicatiilor.Acesta a mai spus ca "operatorii dau un semnal ca este important sa ai accces la retele sigure".Statele Unite au salutat deciziile luate de operatorii Orange Belgium si Proximus, care au un acord de folosire in comun a retelei."Este cel mai recent exemplu al evaporarii acordurilor Huawei si o noua confirmare a tendintei mondiale spre furnizori de incredere", a declarat Keith Krach, subsecretar al Departamentului de Stat pentru crestere economica, energie si mediu.Huawei, cel mai mare furnizor de echipamente de telecomunicatii din lume, neaga cu tarie acuzatiile americane si a criticat puternic apelurile SUA de blocare a accesului sau la retelele 5G.Cu toate acestea, compania chineza a anuntat vineri ca accepta deciziile luate de Orange Belgium si Proximus.Companiile nu au dezvaluit valoarea contractelor. Actiunile Nokia au urcat vineri cu circa 3%.