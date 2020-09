Irlanda pierde postul de comisar european pentru comert, acordat letonului Valdis Dombrovskis

"Am decis sa o propun pe (irlandeza) Mairead McGuinness (...) pentru postul de comisar pentru servicii financiare si piata de capital. Domnul Dombrovskis se va ocupa de comert", a declarat sefa executivului european intr-o conferinta de presa la Bruxelles Atat Mairead McGuinness, cat si Valdis Dombrovskis fac parte din Partidul Popular European ( PPE ), care reprezinta cel mai mare grup din legislativul comunitar.Mairead McGuinness era eurodeputata din partea Irlandei incepand din iulie 2004, iar din 2017 era vicepresedinta a PE. Ea este membra a partidului Fine Gael, care face parte din PPE.Valdis Dombrovskis, fost premier leton, a asigurat interimatul la portofoliul comertului de la plecarea lui Hogan.El devine comisar pentru comert intr-o perioada in care blocul comunitar este blocat in negocieri dificile cu Marea Britanie privind relatia post- Brexit , se confrunta cu tensiuni comerciale cu China si SUA si incearca sa gaseasca o pozitie comuna in legatura cu viitorul director al Organizatiei Mondiale a Comertului.Dombrovskis era de un an, de la instalarea echipei conduse de Ursula von der Leyen, vicepresedinte executiv al CE pentru o economie in serviciul cetatenilor, un portofoliu din care superviza activitatea altor comisari, pastrand in acelasi timp responsabilitatea finantelor. El isi va pastra titlul de unul dintre cei trei vicepresedinti executivi ai CE.Timp de cinci ani (2014-2019), s-a ocupat de moneda euro in Comisia Europene condusa de Jean-Claude Juncker.In perioada petrecuta in cadrul CE, el si-a construit reputatia unui om serios si competent, cunoscator al chestiunilor economice, dar cu o imagine austera.