Laserul de la Magurele, exclus din proiectul european de cercetare ELI-ERIC. Romania a fost initiatoare a proiectului

Sursa conflictului de la Magurele

Potrivit sursei citate, comunicatul publicat de conducerea proiectului pe eli-laser.eu anunta ca Romania se poate alatura ulterior consortiului, insa nu precizeaza in ce calitate poate face asta.In 2020, cand a fost depusa documentatia, fara informarea Romaniei, secretarul de stat Dragos Ciuparu se declara "surprins" de faptul ca "ELI Delivery Consortium nu a contactat partea romana pentru discutii, in vederea constituirii ERIC". "ELI Delivery Consortium (ELI DC) este un ONG care a fost infiintat cu sediul la Bruxelles , pentru pregatirea ERIC si la initiativa Romaniei, in 2011", declara Ciuparu, in urma cu un an.Potrivit euractiv.ro Corina Cretu , in calitate de comisar european, avertiza in 2018 asupra intarzierilor in implementarea fazei a doua a proiectului de la Magurele.Cunoscut sub numele de "Laserul de la Magurele" proiectul romanesc construit in cadrul Institutului de Fizica si Inginerie Nucleara- Horia Hulubei (IFIN-HH) este constituit din doua mari infrastructuri: doua brate laser de 10 PW si o sursa de raze gama, aceasta din urma in valoare de aproape 66 de milioane de euro.Contractul pentru sursa gama a fost castigat de un consortiu numit EuroGammaS in care participau echipe din 8 tari europene si din care fac parte Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ( Italia ) (liderul consortiului), Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" (Italia), Centre National de la Recherche Scientifique ( Franta ), Alsyom S.A.S (Franta), Comeb S.R.L (Italia), ScandiNova Systems AB ( Suedia ).In 2017-2018 EuroGammaS a facut masuratori in cadrul cladirii in care urma sa fie instalata sursa si a cerut modificari la aceasta pentru indeplinirea standardelor tehnice si de protectie a personalului.Pozitia partii romane (IFIN-HH) a fost ca toate specificatiile tehnice au fost indeplinite si ca EuroGammaS trebuie sa instaleze sursa.De asemenea, IFIN-HH nu a permis EuroGammaS sa faca schimbarile cerute, desi consortiul european s-a oferit sa plateasca pentru acestea. In noiembrie 2018, Nicolae Zamfir director al IFIN-HH si ELI-NP a reziliat contractul cu EuroGammaS. Consortiul a atacat in instanta rezilierea contractului (dosarul cu nr. 3896/93/2018 aflat pe rol la Tribunalul Ilfov) si a depus o contestatie la noul contract pentru o noua sursa gama (numita VEGA) castigat de o companie Americana: Lyncean Technologies.Comisia Europeana a incercat sa medieze conflictul dintre IFIN-HH si EuroGammaS, dar fara succes.