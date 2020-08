Liderii grupurilor politice din PE le cer lui Merkel si von der Leyen conditionarea alocarii fondurilor europene de respectarea statului de drept

"A venit timpul sa acceleram lupta impotriva eroziunii democratiei, statului de drept si drepturilor fundamentale chiar in centrul UE", indeamna liderii Partidului Popular European ( PPE , dreapta), Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor (S&D), liberalilor si verzilor in aceasta scrisoare adresata cancelarului german Angela Merkel si Ursulei von der Leyen, presedinta CE, care gestioneaza bigetul plurianual al UE in valoate de 1.000 de miliarde de euro.Eurodeputatii urmeaza sa se pronunte asupra bugetului UE, asupra carora s-au inteles - odata cu planul de relansare economica postcoronavirus - cei 27 de lieri europeni la summitul maraton de patru zile din iulie.Scrisoarea a fost facuta publica cu o zi inaintea inceperii negocierilor, joi, intre europarlamentari si cele 27 de state membre UE, care urmeaza sa conduca la un compromis cu privire la bugetul UE Parlamentul European a avertizat in iulie ca nu va aproba versiunea bugetului UE aferent perioadei 2021-2027 pe care au primit-o.Declaratia finala a Celor 27 de la summitul UE din iulie este ambigua in problema respectarii statului de drept, iar premierul ungar suveranist Viktor Orban s-a felicitat de acest lucru.Deputatii europeni insista in scrisoare ca cele 27 de state membre sa aprobe o propunere a PE din aprilie 2019, in care alocarea fondurilor europene este conditionata de respectarea statului de drept.Aceasta propunere a fost blocata de catre statele UE.