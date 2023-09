Manfred Weber ii cere lui Dancila sa renunte la comisarul interimar

Manfred Weber, liderul grupului PPE din Parlamentul European, cere Guvernului Romaniei sa nu mai propuna un comisar european interimar pentru doar cateva saptamani, in locul Corinei Cretu.

Solicitarea vine in contextul in care Estonia a renuntat la postul de comisar european interimar.

"Salutam decizia guvernului estonian de a nu propune comisar european interimar pentru restul de mandat, evitand astfel irosirea inacceptabila a banilor contribuabililor. Acum cerem guvernului roman sa procedeze la fel. Procesul de aprobare trebuie oprit", a scris Manfred Weber, marti, pe Twitter.

We welcome the Estonian government's decision to not present an interim Commissioner for the remainder of the mandate, avoiding an unacceptable waste of taxpayers' money. We now call on the Romanian government to do the same. The approval process @Europarl_EN should be stopped.