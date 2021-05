Florin Citu si mai multi ministri, la Bruxelles pentru ultimele negocieri pe tema PNRR. Termenul limita pentru depunerea planului

Potrivit programului transmis de Guvern, de la ora locala 14.00, premierul Florin Citu are o intalnire cu Adina Valean , comisar european pentru transporturi.De altfel, premierul a anuntat ca proiectele de infrastructura sunt prioritare in PNRR, urmarindu-se rezolvarea mai multor probleme.De la ora 16.00, Florin Citu se va intalni cu Margrethe Vestager, vicepresedinte executiv al Comisiei Europene, iar de la ora 17.00, cu Valdis Dombrovskis, vicepresedinte executiv al Comisiei Europene.Planul trebuie depus pana la finalul lunii.Marti seara, Florin Citu a avut o cina de lucru cu presedintele Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen, la finalul careia ambii au anuntat ca discutia a fost "constructiva"."Progrese bune in ceea ce priveste reformele", a transmis Ursula Von Der Leyen, la finalul intrvederii.Premierul Florin Citu a explicat, marti, intr-o conferinta de presa, ca merge la Bruxelles pentru a oferi asigurari partenerilor europeni ca Guvernul este unul care va face reforme.Seful Executivului a adaugat ca mesajul va fi unul clar si anume ca Romania are anumite prioritati pe care le vrea incluse in Programul National de Redresare si Rezilienta.Proiectele care nu vor putea fi finantate prin PNRR, vor fi finantate prin fonduri europene, iar daca nu e posibila aceasta varianta atunci vor fi finantate din bugetul national, a mai spus prim-ministrul.