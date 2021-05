Ultimele negocieri pentru PNRR. Premierul si mai multi ministri merg la Bruxelles. Citu va avea o cina de lucru cu Ursula von der Leyen

Guvernul a anuntat ca, marti, premierul Florin Citu pleaca la Bruxelles, iar de la ora 20.15, ora Romaniei, va avea o cina de lucru cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.Citu face deplasarea la Bruxelles, alaturi de mai multi ministri, pentru a negocia proiectele care vor primi finantare prin PNRR.Cele mai multe dintre intalnirile cu comisarii europeni sunt programate in cursul zilei de miercuri.Documentul trebuie depus la Bruxelles pana la finalul acestei luni, 14 state avand deja depuse planurile nationale la comisia Europeana.Prim-vicepresedintele Partidului National Liberal, Rares Bogdan , s-a declarat convins ca "Florin Citu va veni cu o mare victorie de la Bruxelles"."Ce este foarte important este ca acest plan este un adevarat Plan Marshall pentru Romania. Niciodata Romania in istoria ei nu a primit 30 de miliarde, mai precis 29,2 miliarde de euro, intr-o formula extrem de clara pe care romanii trebuie sa o stie. Cel mai important lucru - 14,5 miliarde din acesti bani sunt bani nerambursabili, iar celelalte 14,7 miliarde sunt bani pe care Roomania ii ia cu o dobanda, fiti foarte atenti, de 0,5%. Este cu 0,3 % mai mult decat ia Comisia", a declarat liderul liberal."Miercuri este o zi plina la Bruxelles in care, practic, reprezentantii Romaniei se vor intalni cu principalii comisari si vor discuta subiectele legate de energie - ca, de asemenea, Romania are peste 40% din comunitati nelegate la retelele de gaze. Aceeasi problema o avem cu irigatile, unde Comisia a spus initial ca finantarile se fac pentru apa desalinizata. Noi nu putem duce apa desalinizata, atata timp cat avem ape curgaarte. Era o problema legata de viitorul Europei si de faptul ca, in urmatrii 30 de ani, se va pierde peste 25% din ceea ce inseamna astazi debite de apa curgatoare (... ) Am explicat aceste lucruri, Florin (premierul Florin Citu- n.r) va veni cu o mare victorie de la Bruxelles", sustine Rares Bogdan.