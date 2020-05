Nou raport socant al Comisiei Europene despre exportul cu animale vii pe mare. Romania este in capul listei

Ziare.

In raport, Romania este in capul listei tarilor in care se incalca legislatia in acest sens, iar Animals International si Eurogroup for Animals trag un semnal de alarma din aceasta cauza."De exemplu, prima cursa a fost si ultima pentru vaporul Trust 1 venit pentru prima oara in UE pentru autorizare, chiar in portul Midia din Romania. Peste 14.500 de oi au murit inainte de a ajunge la destinatie, in portul Aqaba din Iordania. Autoritatile din acea tara au refuzat sa ofere informatii atat Comisiei Europene, cat si Guvernului Romaniei", a declarat Gabriel Paun, directorul UE al organizatiei Animals International.Raportul a fost realizat bazandu-se informatii colectate si analizate din porturi din Romania, Irlanda, Spania, Croatia, Franta, Portugalia si Slovenia, toate acestea reprezentand puncte de plecare pentru transporturi uriase de animale.Doar in 2018 din aceste porturi au fost tranzitate catre Orient aproape 625.700 de bovine si 2.243.000 de ovine,. Aceste date au fost inmanate Comisiei Europene de catre autoritatile veterinare responsabile pentru porturile de plecare din UE.Auditorii au descoperit abateri de la norme inca de la plecare, cand animalele sunt incarcate in camioane. Exista dovezi ca o serie de autoritati competente aproba transporturile cu documentatie incorecta sau incompleta, si totodata fara sa ia in calcul conditiile meteo de pe parcursul rutei si la portul de destinatie din afara UE.Transportul in timpul temperaturilor excesive reprezinta un risc iminent pentru sanatatea si bunastarea animalelor, iar "in august 2018 Comisia Europeana a confirmat ca cel putin in cazul transporturilor maritime, temperaturile inregistrate in 35% dintre camioanele ajunse in port depaseau 35 de grade Celsius, in urma verificarilor facute de autoritatile veterinare la porturile plecare din UE".Odata ajunse in port, animalele trebuie sa fie verificate la descarcarea din camioane si declarate apte sa continue calatoria, inainte de a fi incarcate pe vapor. Aceasta verificare este in general un punct slab al veterinarilor din porturile de plecare din UE, inregistrarile oficiale privind aceste date sunt in mare parte foarte slabe sau lipsesc cu desavarsire.", a adaugat Paun.De asemenea, s-a descoperit ca "exista o mare presiune pe autoritatile veterinare din porturile de plecare ale UE sa aprobe incarcarea, intrucat exista de asemenea o mare presiune din partea exportatorilor sa aprobe transporturile, inclusiv amenintari cu eventuale actiuni legale, daca un export este oprit sau intarziat.Aceste autoritati nu au aproape nicio sustinere din partea ierarhiilor superioare de a refuza incarcarea unui transport".Animalele sunt incarcate in nave cargo, fara a fi verificate daca sunt potrivite pentru transport de animale vii. Aceste nave sunt de cele mai multe ori foarte vechi si doar modificate pentru a transporta fiinte vii.Raportul Comisiei Europene subliniaza faptul ca cel putin patru state membre au auditat, aprobat sau au permis folosirea de nave care nu respecta standardele si regulile UE pentru bunastarea animalelor, intre 2017 si 2018.In aceste conditii,"Comisia Europeana noteaza in raportul sau ca animalele sunt privite ca pasageri pe mare, asemenea oamenilor. Imi rezerv insa dreptul de a spune ca nimeni nu ar accepta vreodata o croaziera in conditiile auditate de inspectorii Comisiei Europene", mai spune Gabriel Paun."Deficientele descoperite sunt extrem de serioase. Revizuirea regulii UE 1/2005 este urgenta si trebuie sa interzica transportul animalelor catre Orientul Mijlociu, pe mare si pe uscat. Aceste trasporturi sunt impotriva principiului de baza ca animalele sunt fiinte care simt", a punctat si Reineke Hameleers, CEO al Eurogroup for Animals.Raportul arata de asemenea ca nu exista nicio data in UE referitoare la conditia animalelor pe parcursul transportului si la destinatie, cum ar fi rata de mortalitate. Faptul ca "nu exista in prezent nicio procedura de raportare a conditiei animalelor din timpul transportului sau la destinatie, in Orientul Mijlociu", este inca o dovada ca acest tip de comert se desfasoara in afara legii Curtii de Justitie a UE, care prevede ca transportul animalelor vii in tari non-UE trebuie sa fie conform cu regulile de transport din UE (1/2005), pana la tara de destinatie.