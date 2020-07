Oficial german: Instrumentul UE de conditionare a fondurilor europene de respectarea statului de drept este unul puternic

"Munca la mecanismul de protejare a statului de drept va continua pe baza propunerii care este discutata din 2018", a declarat sursa pentru dpa, contrazicand afirmatiile Ungariei si Poloniei ca respectivul mecanism ar fi fost lasat fara mijloace de actiune in timpul negocierilor privind viitorul buget pe termen lung al UE.Liderii UE au semnat in unanimitate un buget pe sapte ani si un pachet de stimulare a economiei in valoare de 1.800 miliarde de euro saptamana trecuta.Pentru prima data, planul permite ca alocarile de fonduri UE sa fie reduse daca un stat membru incalca libertatea presei sau independenta justitiei, de exemplu.Potrivit textului semnat de liderii Celor 27, Comisia Europeana va propune masuri daca detecteaza incalcari ale respectarii statului de drept, care apoi pot fi adoptate de Consiliul European cu o majoritate calificata, respectiv cu votul a 15 dintre cele 27 tari membre.Totusi, Varsovia si Budapesta - cele doua state care sunt principala sursa de ingrijorare a oficialilor UE - interpreteaza documentul diferit, afirmand ca nu va exista o legatura directa intre fondurile din anvelopa comuna si respectarea standardelor statului de drept.Modul de functionare al noului instrument se discuta in continuare, iar negocierile asupra chestiunii sunt inca in desfasurare, scrie dpa. Parlamentul European, care trebuie sa voteze si el bugetul multianual si planul de redresare, a criticat dur instrumentul privind respectarea statului de drept convenit de liderii UE.