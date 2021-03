Pasaportul de vaccinare, tot mai aproape de realitate. Comisia Europeana a stabilit data limita pentru implementare

Este ceea ce a declarat vicepresedintele Comisiei Europene, Margaritis Schinas, dupa o intalnire avuta marti in capitala Spaniei cu secretarul general al Organizatiei Mondiale a Turismului (OMT), Zurab Pololikashvili, relateaza agentia EFE."Este riscant sa avansam date, dar exista momente semnalate, precum 1 iunie, inceputul verii, 17 mai, data de la care britanicii au anuntat reluarea mobilitatii internationale, si 19 mai, inaugurarea FITUR", a spus comisarul european la o conferinta de presa. "Ar fi bine sa-l avem pana atunci pentru a nu pierde vara si pentru inaugurarea FITUR", a adaugat el.Parlamentul European si Consiliul UE lucreaza in prezent la definitivarea detaliilor acestui certificat digital, in timp ce Comisia Europeana incearca o coordonare cu alte tari (inclusiv Marea Britanie ) pentru o recunoastere reciproca a certificatelor "daca ofera acelasi tip de informatie si fiabilitate".Acest document digital va arata daca titularul sau a fost sau nu vaccinat anti-COVID-19, daca a fost testat (negativ) pentru COVID-19 inaintea calatoriei sau daca a trecut printr-o infectie cu noul coronavirus."Cine doreste sa circule prin Europa si nu are nimic din toate acestea, mai bine sa nu porneasca la drum", a indicat marti vicepresedintele Comisiei Europene. In opinia sa este posibil ca pana pe 14 iulie, Ziua Nationala a Frantei, asadar "o data foarte importanta pentru Europa", circa 70% din populatia Uniunii Europene sa fie vaccinata anti-COVID-19.