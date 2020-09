Presedinta Comisiei Europene, in primul sau discurs privind starea Uniunii: "Oamenii din Belarus nu sunt piesele de pe tabla de sah a altcuiva"

livetext

Ce contine raportul

"Prioritatea noastra este sa trecem impreuna prin aceasta proba", a spus Ursula von der Leyen in primul sau discurs despre starea Uniunii, sustinut in plenul PE.Ziare.com a transmis in regimprincipalele declaratii.- Oamenii din Europa sufera in continuare, este o perioada de anxietatea puternica pentru oamenii care sunt ingrjijorati pentru viitorul locurilor de munca. Redresarea abia a inceput. Prima prioritate este sa trecem impreuna prin aceasta proba.- In primul rand, Europa trebuie sa continue sa protejeze vieti. Trebuie sa continuam sa luptam impotriva acestei pandemii prin unitate. In ultimele sale luni forta noastra de munca a facut miracole. Europa a facut impreuna mai multe ca oricand.- Trebuie sa facem ca Programul European pentru Sanatate sa devina realitate. Am propus cresterea fondurile. Trebuie sa invatam lectiile globale. Alaturi de prim-ministrul Giuseppe Conte si presedintia italiana a G20 voi invoca un summit global pe sanatate in Italia anul viitor.- Am jurat sa creez un instrument pentru a proteja afacerile de socurile externe. Europa a reusit sa previna somajul in masa pentru ca 14 milioane de oameni au apelat la schemele de lucru cu jumatate de norma.- Europa a asigurat stabilitatea de care economiile noastre au nevoie. Am autorizat peste 3 milarde de euro pentru a sustine industriile si economia.- Obiectivul pietei unice este de a oferi oportunitatea tuturor de a vinde in toata Europa si industriilor sa genereze competitivitate. Trebuie sa distrugem barierele pietei unice. Vom propune o noua strategie pentru zona Schengen.- Temperaturile au continuat sa creasca periculos de mult. In aceasta perioada am tanjit dupa spatii verzi, aer curat si bunastare fizica. Pactul Verde European (European Green Deal) este planul nostru pentru a deveni primul continent neutru din punct de vedere climatic in 2050. Trebuie sa ne miscam mai repede. Trebuie sa ne uitam in profunzime la fiecare sector pentru a vedea cum putem face trecerea intr-un mod responsabil. Uniunea Europeana isi propune sa creasca reducerea emisiilor la cel putin 55% pana in anul 2030.- Vreau sa spun acest lucru tare si raspicat: Uniunea Europeana este alaturi de oamenii din Belarus . Oamenii din Belarus nu sunt piesele de pe tabla de sah a altcuiva.- Otravirea lui Alexei Navalni cu un agent chimic nu este o situatie unica. Acest model nu se schimba si nicio conducta nu va schimba asta (n.r. referindu-se la conducta de gaz Nord Stream 2).- Von der Leyen atrage atentia asupra Beijingul in ceea ce priveste drepturile omului: "Trebuie sa scoatem la iveala abuzurile drepturilor omului oriunde s-ar produce, fie in Hong Kong, fie asupra uigurilor", transmite Politico - China este un partener de negocieri, un competitor economic si un rival sistemic", spune von der Leyen, reiterand retorica UE in privinta Chinei. "Relatia dintre Uniunea Europeana si China este simultan una dintre cele mai importante din punct de vedere strategic si una dintre cele mai dificile", adauga aceasta.- Von der Leyen mentioneaza rolul Balcanilor de Vest, numind decizia de la inceputul acestui an de a deschide negocierile de aderare cu Albania si Macedonia de Nord "cu adevarat istorica". "Intr-adevar, viitorul intregii regiuni se afla in Uniunea Europeana. Impartasim aceeasi istorie, impartasim acelasi destin. Balcanii de Vest fac parte din Europa si nu sunt doar o escala pe drumul matasii". Comisia "va prezenta in curand un pachet de redresare economica pentru Balcanii de Vest, concentrandu-se pe o serie de initiative de investitii regionale".- Von der Leyen constata ca, inainte de sfarsitul lunii, Comisia va adopta primul sau raport anual privind statul de drept care cuprinde toate statele membre: "Este un instrument preventiv pentru depistarea timpurie a provocarilor si pentru gasirea solutiilor". Ea a spus ca doreste ca Parlamentul, Comisia si statele membre "sa se asigure ca nu exista regres".- Despre Brexit , von der Leyen a reamintit cuvintele fostului premier britanic Margaret Thatcher : " Marea Britanie nu incalca tratatele. Ar fi rau pentru Marea Britanie, rau pentru relatiile cu restul lumii si rau pentru orice tratat viitor privind comertul.""Acest lucru era adevarat atunci si acest lucru este adevarat astazi", a spus von der Leyen. "Increderea este fundamentul oricarui parteneriat puternic."- Adevarul este ca, pentru prea multi oameni, nu mai este rentabil sa mergi la serviciu. Salarii de dumping care distrug demnitatea muncii, penalizeaza intreprinzatorii care platesc salarii decente si denatureaza concurenta corecta pe piata unica. Practica trebuie sa se opreasca. Este si motivul pentru care Comisia va inainte o propunere legislativa care sa vina in sprijinul statelor membre, asa incat sa se puna pe picioare un cadru pentru salariile minime. Toata lumea trebuie sa aiba acces la salariul minim, fie prin acorduri colective, fie prin salarii minime obligatorii inscrise in lege. Sunt o sustinatoare puternica a acordurilor colective, iar propunerea noastra va respecta deplin competentele si traditiile nationale.- "Trebuie sa intarim rolul Agentiei Europene a Medicamentelor si a ECDC, care este Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor. Ca pas secundar, va trebui sa construim o BARDA (Autoritatea SUA pentru Cercetare si Dezvoltare Biomedicala Avansata- n.red) europeana, adica o agentie pentru cercetare biomedicala avansata si dezvoltare. Aceasta noua agentie sustine capacitatea si disponibilitatea noastra de a raspunde la amenintari transfrontaliere si la urgente, fie ca ele sunt cauzate de mana umana sau nu. Avem nevoie de o stocare strategica pentru ca sa nu devenim dependenti in schemele si lanturile noastre de livrare si mai ales la produsele farmaceutice. Am vazut ca s-au introdus in unele state membre astfel de contracte colective si s-a vazut ca acest lucru creeaza echitate si garanteaza un loc de munca decent pentru cetateni si pentru companiile care ii apreciaza.", a declarat Ursula von der Leyen, potrivit Digi24 Somajul din UE ar putea ajunge pana la 9 % in 2020, acesta afectand in mod disproportionat femeile, tinerii, lucratorii slab calificati si pe cei cu contracte temporare, releva Raportul Comisiei Europene privind starea Uniunii in 2020, care mentioneaza ca saracia, excluziunea sociala si inegalitatile sunt susceptibile sa creasca, ceea ce scoate in evidenta importanta unei redresari incluzive si echitabile pentru toti, relateaza News.ro. De asemenea, se preconizeaza ca economia va reveni la o crestere pozitiva in 2021, insa perspectivele sunt incerte, iar modul in care va evolua situatia in materie de sanatate publica se va dovedi crucial."Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va sustine primul sau discurs privind starea Uniunii maine, 16 septembrie 2020, la ora 10:00 a.m. (ora Romaniei)", anunta CE.In Raportul privind starea Uniunii 2020, presedintele CE consemneaza:- Ne-am adaptat la imprejurari neprevazute si dramatice, respectand in acelasi timp principiile si aspiratiile definite in orientarile noastre politice de acum un an- Putem reusi numai daca cetatenii si comunitatile sunt abilitati sa devina agenti ai tranzitiei.- Industria europeana poate fi deschizatoare de drumuri in ceea ce priveste tranzitia catre neutralitatea climatica si adoptarea unei pozitii de lider in domeniul digital. In a 101-a zi de mandat, Comisia von der Leyen a prezentat o noua Strategie industriala, destinata sa le permita intreprinderilor europene sa isi indeplineasca obiectivele ambitioase, consolidand in acelasi timp competitivitatea globala a acestora.- Nimeni nu va fi lasat in urma, fie ca este femeie sau barbat, fie ca provine din est, din vest, din sud sau din nord si fie ca este tanar sau batran.- O piata unica mai bine integrata si pe deplin functionala ar oferi intreprinderilor europene oportunitati si ar genera o crestere suplimentara anuala de 183 pana la 269 de miliarde EUR in sectorul productiei si 338 de miliarde EUR in sectorul serviciilor. Aceasta reprezinta o crestere de aproximativ 12 % a produsului intern brut al UE. Piata unica este o poveste de succes care continua sa creeze prosperitate si oportunitati pentru cetatenii si, in egala masura, pentru intreprinderile din UE.- Odata cu inceputul pandemiei, nevoia unui raspuns coordonat global a devenit evidenta - iar Comisia von der Leyen a explorat noi modalitati de a valorifica capacitatea de mobilizare a UE.- Pandemia provocata de coronavirus a zguduit pana in temelii Europa si intreaga lume. La inceput au fost doar cazuri izolate, dar curand acestea s-au transformat intr-o urgenta care afecteaza toate tarile, toate regiunile si toti oamenii. De la inceputul anului, in UE au fost pierdute din cauza COVID-19 aproape 150 000 de vieti omenesti, iar numarul celor care si-au pierdut viata in alte parti ale lumii este mult mai mare. In pofida dificultatilor, au putut fi salvate sute de mii de vieti. Daca Uniunea Europeana si statele sale membre nu actionau rapid si hotarator pentru a proteja vietile si mijloacele de subzistenta ale europenilor, tragedia ar fi fost mult mai mare. Lucratorii din prima linie s-au achitat de propriile indatoriri cu eroism, cetatenii au acceptat sa isi sacrifice libertati fundamentale si s-au luat masuri fara precedent pentru a limita raspandirea virusului.- Initiativele pentru investitii ca reactie la coronavirus, in valoare de pana la 54 de miliarde EUR, au fost instituite intr-un timp record pentru a asigura lichiditati intreprinderilor si sectorului asistentei medicale.- Se asteapta ca somajul din UE sa creasca pana la 9 % in 2020, acesta afectand in mod disproportionat femeile, tinerii, lucratorii slab calificati si pe cei cu contracte temporare. Saracia, excluziunea sociala si inegalitatile sunt susceptibile sa creasca, ceea ce scoate in evidenta importanta unei redresari incluzive si echitabile pentru toti. Se preconizeaza ca economia va reveni la o crestere pozitiva in 2021, insa perspectivele sunt incerte, iar modul in care va evolua situatia in materie de sanatate publica se va dovedi crucial.- Lunile si anii urmatori reprezinta un moment crucial in istoria europeana si pentru generatiile viitoare.Acesta va fi urmat de o dezbatere, in plen, cu membrii Parlamentului European.In fiecare an, in luna septembrie, presedintele Comisiei Europene rosteste in fata Parlamentului European un discurs privind starea Uniunii, in care face un bilant al realizarilor din ultimul an si prezinta prioritatile pentru anul urmator.De asemenea, expune solutiile Comisiei la cele mai presante provocari cu care se confrunta Uniunea Europeana si idei pentru conturarea viitorului UE.